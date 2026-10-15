English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tám tiểu bang của Mỹ kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT gây hại cho trẻ em

Thứ Năm, 05:39, 15/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Iowa, Kansas và sáu tiểu bang khác của Mỹ ngày 14/10 thông báo đã kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT gây tổn hại cho trẻ em, trong đó có việc hướng dẫn người dùng nhỏ tuổi tự làm hại bản thân hoặc gây hại cho người khác. 

Theo đó, các đơn kiện được nộp tại tòa án cấp bang, yêu cầu buộc OpenAI điều chỉnh cách ChatGPT hoạt động đối với trẻ vị thành niên. Các bang cũng đề nghị tòa buộc công ty từ bỏ khoản lợi nhuận thu được từ người dùng trẻ tuổi.

tam tieu bang cua my kien openai, cao buoc chatgpt gay hai cho tre em hinh anh 1
Iowa, Kansas và sáu tiểu bang khác của Mỹ ngày 14/10 thông báo đã kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT gây tổn hại cho trẻ em (Ảnh: AFP).

Động thái này nối tiếp vụ kiện do Tổng chưởng lý Florida khởi xướng hồi tháng 6. Trong vụ kiện đó, Florida cáo buộc OpenAI quảng bá ChatGPT mà không cảnh báo đầy đủ về những rủi ro, đồng thời che giấu các vấn đề an toàn đối với người sử dụng, đặc biệt là trẻ em.

Những vụ kiện diễn ra trong bối cảnh hiệu quả các biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên trên ChatGPT tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Ngày 7/10, Viện An toàn AI cho Thanh thiếu niên thuộc tổ chức Common Sense Media công bố đánh giá cho rằng phiên bản ChatGPT dành cho thanh thiếu niên vẫn tồn tại những rủi ro không thể chấp nhận.

Theo tổ chức này, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm hơn 4.000 câu lệnh trên các tài khoản đăng ký ở độ tuổi 13–17. Một số biện pháp bảo vệ hoạt động hiệu quả, nhưng hệ thống cảnh báo phụ huynh và hướng dẫn người dùng tìm sự trợ giúp trong các tình huống khủng hoảng chưa đáp ứng kỳ vọng. Tổ chức đã đề nghị OpenAI hạn chế người dưới 18 tuổi sử dụng ChatGPT cho đến khi khắc phục được các thiếu sót.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại để phát triển thiết bị AI
Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại để phát triển thiết bị AI

VOV.VN - Apple ngày 10/7 đã đệ đơn kiện OpenAI lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc California, cáo buộc công ty đứng sau Chat-GPT thực hiện một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại và thông tin mật của Apple để phục vụ tham vọng phát triển các thiết bị AI dành cho người tiêu dùng.

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại để phát triển thiết bị AI

Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại để phát triển thiết bị AI

VOV.VN - Apple ngày 10/7 đã đệ đơn kiện OpenAI lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc California, cáo buộc công ty đứng sau Chat-GPT thực hiện một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại và thông tin mật của Apple để phục vụ tham vọng phát triển các thiết bị AI dành cho người tiêu dùng.

OpenAI đạt thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ, Anthropic tuyên bố khởi kiện
OpenAI đạt thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ, Anthropic tuyên bố khởi kiện

VOV.VN - Giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman hôm 27/2 cho biết công ty đã đạt được thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ về việc triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo trong hệ thống của cơ quan này.

OpenAI đạt thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ, Anthropic tuyên bố khởi kiện

OpenAI đạt thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ, Anthropic tuyên bố khởi kiện

VOV.VN - Giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman hôm 27/2 cho biết công ty đã đạt được thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ về việc triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo trong hệ thống của cơ quan này.

Nhiều tờ báo Ấn Độ khởi kiện OpenAI vì vi phạm bản quyền
Nhiều tờ báo Ấn Độ khởi kiện OpenAI vì vi phạm bản quyền

VOV.VN - OpenAI - chủ sở hữu của ChatGPT, đang bị một loạt cơ quan báo chí tại Ấn Độ khởi kiện với cáo buộc sử dụng trái phép các nội dung có bản quyền để huấn luyện công cụ này khi chưa được cho phép. Hồ sơ vụ kiện đã được Tòa án Thủ đô New Delhi thụ lý và dự kiến sẽ sớm được giải quyết trong tháng 2 này.

Nhiều tờ báo Ấn Độ khởi kiện OpenAI vì vi phạm bản quyền

Nhiều tờ báo Ấn Độ khởi kiện OpenAI vì vi phạm bản quyền

VOV.VN - OpenAI - chủ sở hữu của ChatGPT, đang bị một loạt cơ quan báo chí tại Ấn Độ khởi kiện với cáo buộc sử dụng trái phép các nội dung có bản quyền để huấn luyện công cụ này khi chưa được cho phép. Hồ sơ vụ kiện đã được Tòa án Thủ đô New Delhi thụ lý và dự kiến sẽ sớm được giải quyết trong tháng 2 này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ