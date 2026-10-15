Tám tiểu bang của Mỹ kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT gây hại cho trẻ em

Theo đó, các đơn kiện được nộp tại tòa án cấp bang, yêu cầu buộc OpenAI điều chỉnh cách ChatGPT hoạt động đối với trẻ vị thành niên. Các bang cũng đề nghị tòa buộc công ty từ bỏ khoản lợi nhuận thu được từ người dùng trẻ tuổi.

Iowa, Kansas và sáu tiểu bang khác của Mỹ ngày 14/10 thông báo đã kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT gây tổn hại cho trẻ em (Ảnh: AFP).

Động thái này nối tiếp vụ kiện do Tổng chưởng lý Florida khởi xướng hồi tháng 6. Trong vụ kiện đó, Florida cáo buộc OpenAI quảng bá ChatGPT mà không cảnh báo đầy đủ về những rủi ro, đồng thời che giấu các vấn đề an toàn đối với người sử dụng, đặc biệt là trẻ em.

Những vụ kiện diễn ra trong bối cảnh hiệu quả các biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên trên ChatGPT tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Ngày 7/10, Viện An toàn AI cho Thanh thiếu niên thuộc tổ chức Common Sense Media công bố đánh giá cho rằng phiên bản ChatGPT dành cho thanh thiếu niên vẫn tồn tại những rủi ro không thể chấp nhận.

Theo tổ chức này, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm hơn 4.000 câu lệnh trên các tài khoản đăng ký ở độ tuổi 13–17. Một số biện pháp bảo vệ hoạt động hiệu quả, nhưng hệ thống cảnh báo phụ huynh và hướng dẫn người dùng tìm sự trợ giúp trong các tình huống khủng hoảng chưa đáp ứng kỳ vọng. Tổ chức đã đề nghị OpenAI hạn chế người dưới 18 tuổi sử dụng ChatGPT cho đến khi khắc phục được các thiếu sót.