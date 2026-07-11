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Apple kiện OpenAI đánh cắp bí mật thương mại để phát triển thiết bị AI

Thứ Bảy, 06:15, 11/07/2026
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VOV.VN - Apple ngày 10/7 đã đệ đơn kiện OpenAI lên Tòa án Liên bang khu vực Bắc California, cáo buộc công ty đứng sau Chat-GPT thực hiện một chiến dịch có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại và thông tin mật của Apple để phục vụ tham vọng phát triển các thiết bị AI dành cho người tiêu dùng.

Trong đơn kiện, Apple khẳng định OpenAI đã “đánh cắp bí mật thương mại và thông tin mật của Apple ở mọi cấp độ”, từ các kỹ sư cho tới lãnh đạo bộ phận phần cứng, đồng thời phối hợp với các đối tác kinh doanh để thu thập những thông tin liên quan đến các công nghệ và sản phẩm chưa được công bố.

Đơn kiện đánh dấu bước ngoặt lớn trong quan hệ giữa hai công ty. Năm 2024, Apple và OpenAI từng thiết lập quan hệ hợp tác để tích hợp ChatGPT vào hệ điều hành của iPhone. Tuy nhiên, mối quan hệ dần rạn nứt sau khi OpenAI chi 6,4 tỷ USD mua lại startup io Products của cựu Giám đốc thiết kế Apple Jony Ive nhằm phát triển các thiết bị AI mới.

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Ảnh minh họa: KT

Trong khi đó, phiên bản Siri mới của Apple dự kiến ra mắt vào mùa Thu năm nay sẽ sử dụng mô hình Gemini của Google thay vì ChatGPT.

Trọng tâm vụ kiện là ông Tang Tan, cựu Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm của Apple, hiện là Giám đốc phần cứng của OpenAI. Apple cáo buộc ông Tan đã chỉ đạo các nhân viên Apple đang tham gia phỏng vấn tại OpenAI mang theo các linh kiện thật của Apple để trình bày trong các buổi phỏng vấn, qua đó thu thập thêm thông tin mật về các sản phẩm đang phát triển. Ông Tang Tan là một trong các bị đơn của vụ kiện.

Apple cũng cáo buộc cựu kỹ sư Chang Liu đã đánh cắp một máy tính xách tay của công ty và truy cập trái phép vào các dữ liệu nội bộ sau khi chuyển sang làm việc cho OpenAI. Ngoài ra, Apple cho rằng OpenAI đã hướng dẫn một số nhân viên rời công ty cách né tránh các quy trình bảo mật khi nghỉ việc để mang theo thông tin mật.

Theo Apple, OpenAI còn yêu cầu các đối tác sản xuất áp dụng một quy trình xử lý bề mặt kim loại do Apple phát triển, đồng thời khiến các đối tác hiểu nhầm rằng họ đã được Apple cho phép sử dụng công nghệ này.

Apple cho biết, họ đang yêu cầu tòa án buộc OpenAI chấm dứt việc sử dụng các bí mật thương mại bị cho là đã chiếm đoạt, trả lại hoặc tiêu hủy các tài liệu liên quan, đồng thời bồi thường thiệt hại. Tính đến nay, OpenAI chưa đưa ra bình luận chính thức về các cáo buộc.

Quang Trung/VOV-Washington
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