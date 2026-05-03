Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan

Chủ Nhật, 06:09, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 2/5, Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), nhằm vào Thủ đô Khartoum, nơi quân đội Sudan đang kiểm soát. Đây là vụ tấn công thứ hai bằng UAV tại Khartoum trong tuần này.

 

Cuộc tấn công bằng UAV của RSF tại khu vực Omdurman thuộc Thủ đô Khartoum của Sudan, đã khiến 5 dân thường thiệt mạng. Cũng trong tuần này, một cuộc tấn công bằng UAV đã nhắm vào một bệnh viện ở khu vực Jebel Awliya, thuộc Thủ đô Khartoum.

Đây là các cuộc tấn công đầu tiên vào Thủ đô Khartoum sau nhiều tháng. Năm ngoái, RSF đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng UAV vào Khartoum, sau khi quân đội Sudan giành lại quyền kiểm soát khu vực này.

tan cong bang may bay khong nguoi lai tai thu do cua sudan hinh anh 1
Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Thủ đô Khartoum đã tương đối yên bình. Hơn 1,8 triệu người phải di tản đã trở về nhà, sân bay đã nối lại các chuyến bay nội địa, mặc dù phần lớn thủ đô vẫn thiếu điện và các dịch vụ cơ bản khác.

Kể từ đó, giao tranh tập trung ở Darfur, nơi quân đội mất căn cứ cuối cùng vào tháng 10/2025, sau đó giao tranh chuyển sang khu vực Kordofan ở phía Nam. Bạo lực cũng đã lan rộng đến bang Nile Xanh ở phía Đông Nam, gần biên giới với Ethiopia.

Cuộc xung đột Sudan đã bước sang năm thứ tư, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, khiến hơn 10 triệu người phải di dời và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Xả súng đẫm máu tại mỏ vàng ở Nam Sudan khiến hơn 70 người chết

VOV.VN - Hơn 70 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu vừa xảy ra tại một mỏ vàng ở Nam Sudan cuối tuần trước.

Sudan: 28 người chết trong cuộc tấn công của Lực lượng hỗ trợ nhanh tại Darfur

VOV.VN - Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) vào một thị trấn ở Darfur, Sudan, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang bạo lực và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại quốc gia này.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam hỗ trợ y tế cho Bệnh viện Bentiu tại Nam Sudan

VOV.VN - Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan tổ chức hoạt động hợp tác dân sự - quân sự tại Bệnh viện Bentiu, hỗ trợ vật tư y tế, chia sẻ chuyên môn và tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

