Tấn công bằng máy bay không người lái tại thủ đô của Sudan

Cuộc tấn công bằng UAV của RSF tại khu vực Omdurman thuộc Thủ đô Khartoum của Sudan, đã khiến 5 dân thường thiệt mạng. Cũng trong tuần này, một cuộc tấn công bằng UAV đã nhắm vào một bệnh viện ở khu vực Jebel Awliya, thuộc Thủ đô Khartoum.

Đây là các cuộc tấn công đầu tiên vào Thủ đô Khartoum sau nhiều tháng. Năm ngoái, RSF đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng UAV vào Khartoum, sau khi quân đội Sudan giành lại quyền kiểm soát khu vực này.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Thủ đô Khartoum đã tương đối yên bình. Hơn 1,8 triệu người phải di tản đã trở về nhà, sân bay đã nối lại các chuyến bay nội địa, mặc dù phần lớn thủ đô vẫn thiếu điện và các dịch vụ cơ bản khác.

Kể từ đó, giao tranh tập trung ở Darfur, nơi quân đội mất căn cứ cuối cùng vào tháng 10/2025, sau đó giao tranh chuyển sang khu vực Kordofan ở phía Nam. Bạo lực cũng đã lan rộng đến bang Nile Xanh ở phía Đông Nam, gần biên giới với Ethiopia.

Cuộc xung đột Sudan đã bước sang năm thứ tư, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, khiến hơn 10 triệu người phải di dời và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.