Tấn công tại sân vận động Iraq: 6 người thiệt mạng, 9 người bị thương

Giới chức an ninh Iraq ngày 25/8 cho biết, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương khi các phần tử khủng bố nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng sử dụng súng phóng lựu RPG-7 vác vai, tấn công sân vận động tại khu vực Daquq, tỉnh Kirkuk, miền Bắc nước này.

Binh sỹ Quân đội Iraq tại một chốt gác ở thị trấn Taza Khurmatu gần Kirkuk ngày 13/10/2017. Ảnh: AFP

Theo giới chức Iraq, vụ tấn công diễn ra vào đêm ngày 24/8, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Iraq được đánh giá đã được cải thiện đáng kể, sau khi quốc gia Trung Đông này tuyên bố đánh bại hoàn toàn tổ chức khủng bố IS vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, nhiều vụ tấn công nhỏ lẻ do IS tiến hành vẫn đang diễn ra tại Irắc



Vụ tấn công diễn ra khi trước đó cùng ngày, các lực lượng an ninh Iraq đã phát động giai đoạn 4 cuộc tấn công lớn nhằm truy lùng tàn quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở vùng sa mạc thuộc tỉnh Anbar, miền Tây nước này. Quân đội, cảnh sát và các đơn vị bán quân sự Irắc đã phối hợp triển khai chiến dịch này với sự yểm trợ của lực lượng không quân Irắc và các máy bay của liên quân quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu./.