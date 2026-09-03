Tăng cường kết nối thực chất trong không gian Á - Âu

Phát biểu tại phiên thảo luận về hợp tác liên vùng Á – Âu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên nhận định, liên kết Á – Âu đang đứng trước thời điểm quan trọng. Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng cùng nhu cầu mở rộng các tuyến vận tải và logistics mới tạo ra nhiều cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, cạnh tranh địa chính trị, phân mảnh kinh tế, các biện pháp hạn chế thương mại, đầu tư và khác biệt về thể chế đang khiến quá trình liên kết trở nên phức tạp hơn.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên, không gian Á – Âu hiện có mạng lưới đa dạng các cơ chế hợp tác, từ ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt đến Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM), Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) và các khuôn khổ hợp tác liên vùng khác. Các cơ chế này đã góp phần xây dựng đối thoại, lòng tin và liên kết kinh tế, song mức độ liên thông còn hạn chế, trong khi các dự án xuyên biên giới cụ thể chưa tương xứng với tiềm năng.

Phiên thảo luận về hợp tác liên vùng Á – Âu

Từ kinh nghiệm của Việt Nam và ASEAN, Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên đề xuất thúc đẩy liên kết Á – Âu theo hướng mở, bao trùm và cùng có lợi, trong đó các cơ chế hiện có cần bổ trợ thay vì cạnh tranh, loại trừ lẫn nhau.

Tại hội nghị, Việt Nam đề xuất chuyển từ “kết nối ý tưởng” sang “kết nối dự án”, ưu tiên những dự án khả thi về vận tải đa phương thức, logistics, cảng biển, hành lang kinh tế, thương mại điện tử và hạ tầng số; đồng thời đơn giản hóa thủ tục hải quan, tăng khả năng tương tác dữ liệu và thúc đẩy các giải pháp thanh toán thuận tiện. Bên cạnh đó, cần tăng hợp tác trực tiếp giữa địa phương, doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu và đẩy mạnh kết nối con người thông qua giáo dục, văn hóa, du lịch, khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tăng cường kết nối Đông Nam Á với các đối tác Á – Âu, trong đó có Nga và vùng Viễn Đông, trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế và hướng tới phát triển bền vững.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tăng cường kết nối Đông Nam Á với các đối tác Á – Âu

Phía Nga cũng nhấn mạnh yêu cầu đưa hợp tác liên vùng từ trao đổi thương mại sang những hình thức liên kết sâu hơn. Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Alexey Shevtsov cho rằng phát triển hợp tác giữa các khu vực có thể trở thành một động lực quan trọng của hội nhập kinh tế Á – Âu.

Theo đó, hợp tác liên vùng không nên chỉ giới hạn ở các địa phương giáp biên mà cần được mở rộng cả về địa lý và lĩnh vực. Một trong những hướng quan trọng là phát triển các hành lang vận tải – logistics mới, tạo điều kiện kết nối các trung tâm sản xuất, thị trường và tuyến thương mại trong không gian Á – Âu.