Tăng cường minh bạch, kiểm soát chất lượng trong ngành thực phẩm Trung Quốc

Nỗ lực trên của doanh nghiệp Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh yêu cầu của người tiêu dùng đối với chất lượng, nguồn gốc và độ an toàn thực phẩm ngày càng khắt khe.

Một cơ sở bán thực phẩm tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Theo ông Thôi Tuấn Lương (Cui Junliang), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Tân Phi Đạt (Xinfeida, Sơn Đông), an toàn thực phẩm hiện không chỉ là tiêu chí trong nước mà còn là “giấy thông hành” để sản phẩm tiếp cận thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam, một thị trường có yêu cầu ngày càng rõ ràng về tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc.

Để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp đã thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm xuyên suốt toàn bộ chuỗi sản xuất. Nguyên liệu đầu vào được kiểm tra theo quy trình IQC nghiêm ngặt; khu vực sản xuất vận hành theo mô hình khép kín, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh; đồng thời tuân thủ cả tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc (GB) và quy định của các thị trường nhập khẩu.

Trong suốt quá trình sản xuất, doanh nghiệp duy trì việc lưu mẫu, ứng dụng thiết bị phát hiện dị vật bằng tia X và tiến hành kiểm nghiệm lý hóa, vi sinh đối với thành phẩm. Các báo cáo kiểm định từ bên thứ ba có thẩm quyền cũng được lưu trữ đầy đủ nhằm bảo đảm tính minh bạch và khả năng truy xuất khi cần thiết. Theo ông, việc kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn không chỉ nhằm đáp ứng quy định mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro, nâng cao độ tin cậy của sản phẩm trên thị trường.

Ở góc độ thị trường, ông cho rằng niềm tin của người tiêu dùng ngày càng gắn liền với mức độ minh bạch thông tin. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO, đồng thời công khai các thông tin liên quan đến kiểm nghiệm, chứng nhận và năng lực sản xuất. Việc điều chỉnh công thức, bao bì theo thị hiếu từng thị trường, duy trì chất lượng ổn định cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp gia tăng khả năng cạnh tranh.

Về phát triển dài hạn, ông nhấn mạnh vai trò của việc hoàn thiện chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực nghiên cứu - phát triển (R&D). Theo đó, doanh nghiệp không chỉ dừng ở gia công mà cần chủ động tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, khác biệt về chất lượng và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng mới.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, ông cho rằng quá trình hiện đại hóa ngành chế biến thực phẩm cần gắn với ứng dụng công nghệ tự động hóa và thiết bị kiểm tra thông minh nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm bẩn. Đồng thời, cần xây dựng hệ thống quản lý toàn diện, từ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, kiểm soát theo từng lô sản phẩm đến quản lý các yếu tố gây dị ứng. Việc chủ động đạt các chứng nhận an toàn thực phẩm quốc tế cũng sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Dương Kình Tùng. Ảnh: VOV.

Trong khi đó, ông Dương Kình Tùng (Yang Jingsong), phụ trách thương mại của Tập đoàn Thực phẩm Vĩnh Thịnh Trai (Yongshengzhai), cho rằng minh bạch hóa chuỗi sản xuất là một trong những công cụ quan trọng để bảo vệ thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Doanh nghiệp này đã triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng mã QR trên từng sản phẩm, cho phép người tiêu dùng kiểm tra toàn bộ quá trình từ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến phân phối. Theo ông, đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là cách để doanh nghiệp xây dựng niềm tin và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng kiểm nghiệm tại nhà máy được đầu tư theo tiêu chuẩn cao, có khả năng kiểm tra nhiều chỉ tiêu từ nguyên liệu đến thành phẩm, bao gồm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và giám sát mẫu lưu của từng lô sản xuất. Việc kiểm soát nội bộ kết hợp với kiểm định bên ngoài giúp tạo ra “hai lớp bảo vệ” đối với chất lượng sản phẩm.

Đề cập đến vấn nạn hàng giả, hàng nhái, ông Dương Kình Tùng cho rằng đây là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp có thương hiệu, đặc biệt khi thương mại điện tử phát triển mạnh. Theo ông, với các trường hợp làm giả hoặc sử dụng tên gọi tương tự, doanh nghiệp cần đánh giá mức độ ảnh hưởng để có biện pháp xử lý phù hợp. Tuy nhiên, về lâu dài, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu. Ông cho rằng những sản phẩm chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ nhưng không bảo đảm chất lượng sẽ khó tồn tại bền vững, nhất là khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều công cụ để kiểm chứng thông tin.

Thực tiễn từ các doanh nghiệp Trung Quốc cho thấy, để nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành thực phẩm, cần kết hợp giữa kiểm soát chất lượng chặt chẽ, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và tăng cường minh bạch trong toàn bộ chuỗi sản xuất, qua đó vừa đáp ứng yêu cầu thị trường vừa bảo vệ thương hiệu một cách hiệu quả.