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Campuchia tinh gọn bộ máy: Quy về một đầu mối kiểm định an toàn thực phẩm

Chủ Nhật, 19:13, 28/06/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Manet vừa chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương rà soát, tiến tới thành lập một cơ quan chuyên trách thống nhất để kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.


Phát biểu tại Thủ đô Phnom Penh ngày 27/6, Thủ tướng Campuchia Hun Manet thẳng thắn đặt dấu hỏi về tính đồng bộ trong quy trình vận hành kiểm duyệt vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay giữa các cơ quan quản lý.

Đây cũng chính là lý do ông thúc giục các bên liên quan phải khẩn trương rà soát, thảo luận lại các bước quy trình nhằm tìm ra tiếng nói chung, xóa bỏ triệt để các lỗ hổng trong công tác kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Campuchia.

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Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh: Các Bộ, ngành phải khẩn trương xây dựng một quy trình chuẩn hóa thống nhất, đảm bảo công tác quản lý sản phẩm phải nhất quán, minh bạch, hiệu quả và phân định trách nhiệm một cách rõ ràng.

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Lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra chất lượng thực phẩm

Trên thực tế, công tác kiểm soát chất lượng thực phẩm của các cơ quan nhà nước tại Campuchia thời gian qua bị đánh giá là chồng chéo về chức năng, kém hiệu quả trong thực thi. Trước thực trạng đó, Thủ tướng Hun Manet kỳ vọng cơ quan chuyên trách hợp nhất này sẽ giải được bài toán rườm rà cho toàn hệ thống hành chính.

Khi đó, hoạt động kinh doanh được thuận lợi hơn, và người dân cũng sẽ được thụ hưởng những sản phẩm thực sự chất lượng, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm.

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Campuchia sửa đổi luật Giao thông đường bộ trước nạn xe quá tải

VOV.VN - Trước tình trạng hệ thống giao thông đường bộ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi số lượng các xe chở hàng quá tải có xu hướng gia tăng, Quốc hội Campuchia đã quyết định sửa đổi một số điều của Luật Giao thông đường bộ để bảo vệ hạ tầng giao thông phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội.

Văn Đỗ-Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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