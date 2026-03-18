中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu chiến Mỹ đưa thêm thủy quân lục chiến tới Trung Đông?

Thứ Tư, 16:02, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo dữ liệu giám sát hàng hải công bố ngày 17/3, một tàu chiến của Hải quân Mỹ được cho là đang chở thêm thủy quân lục chiến tới Trung Đông đã được theo dõi khi di chuyển gần eo biển Malacca, ngoài khơi Singapore.

Dữ liệu theo dõi AIS cho thấy tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đang tiến gần Singapore, tại rìa Tây Nam Biển Đông vào sáng 17/3. Các tàu Hải quân Mỹ thường tắt thiết bị phát tín hiệu AIS khi di chuyển, song việc bật hệ thống này khi đi qua những khu vực có mật độ giao thông hàng hải cao như vùng biển quanh Singapore giúp đảm bảo an toàn vận hành.

Theo The Wall Street Journal, số lượng thủy quân lục chiến bổ sung sẽ được chuyên chở bằng tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli tới Trung Đông. Lực lượng này thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (MEU) đóng tại Okinawa, Nhật Bản - một đơn vị phản ứng nhanh với khoảng 2.200 quân nhân sau khi được Lầu Năm Góc điều động, các quan chức nắm rõ kế hoạch tiết lộ.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) di chuyển vào eo biển Singapore ngày 17/3. Ảnh: Reuters

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hiện có khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông trong khuôn khổ cuộc xung đột với Iran.

Các quan chức nói với rằng đơn vị này được điều tới Trung Đông nhưng không tiết lộ cụ thể địa điểm triển khai hay nhiệm vụ. Một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến thường bao gồm 4 thành phần: chỉ huy, tác chiến mặt đất, tác chiến trên không và hậu cần, đồng thời thường được sử dụng trong các nhiệm vụ như sơ tán hoặc tác chiến đổ bộ từ biển vào bờ.

Dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy lộ trình của một “tàu chiến Mỹ không xác định” rời Okinawa từ ngày 11/3, di chuyển qua Biển Đông và tiến gần Singapore vào sáng 17/3 với tốc độ khoảng 35km/h. USS Tripoli dài gần 260 m, lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn, được ví như một tàu sân bay cỡ nhỏ, có khả năng mang theo tiêm kích tàng hình F-35, máy bay vận tải MV-22 Osprey cùng các phương tiện đổ bộ để triển khai lực lượng lên bờ.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: tàu chiến Mỹ tàu tấn công đổ bộ thủy quân lục chiến Mỹ đưa quân tới Trung Đông cuộc chiến Iran cuộc chiến Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran tấn công căn cứ quân sự của Australia tại UAE
VOV.VN - Hôm nay (18/3), Iran đã tấn công một căn cứ quân sự của Australia tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Ngoài thiệt hại về vật chất thì không có thương vong nào xảy ra.

Cấu trúc quyền lực Iran rung chuyển sau hàng loạt tổn thất về lãnh đạo
VOV.VN - Trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, bộ máy lãnh đạo tối cao của Iran đang chứng kiến những khoảng trống quyền lực lớn. Ai là những người đã thiệt mạng và những gương mặt nào hiện đang tiếp tục định hình chính sách đối nội, đối ngoại của Iran trong giai đoạn đầy thử thách này?

Lý do cái chết của ông Ali Larijani có thể khiến cuộc chiến tại Iran kéo dài
VOV.VN - Việc ông Ali Larijani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel đêm 16/3 được cho là có thể khiến cuộc chiến tại Trung Đông kéo dài, khi ông là một trong những nhân vật chủ chốt định hình chiến lược quân sự và ngoại giao của Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ