Tàu chiến Mỹ đưa thêm thủy quân lục chiến tới Trung Đông?

Dữ liệu theo dõi AIS cho thấy tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli đang tiến gần Singapore, tại rìa Tây Nam Biển Đông vào sáng 17/3. Các tàu Hải quân Mỹ thường tắt thiết bị phát tín hiệu AIS khi di chuyển, song việc bật hệ thống này khi đi qua những khu vực có mật độ giao thông hàng hải cao như vùng biển quanh Singapore giúp đảm bảo an toàn vận hành.

Theo The Wall Street Journal, số lượng thủy quân lục chiến bổ sung sẽ được chuyên chở bằng tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli tới Trung Đông. Lực lượng này thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (MEU) đóng tại Okinawa, Nhật Bản - một đơn vị phản ứng nhanh với khoảng 2.200 quân nhân sau khi được Lầu Năm Góc điều động, các quan chức nắm rõ kế hoạch tiết lộ.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) di chuyển vào eo biển Singapore ngày 17/3. Ảnh: Reuters

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết hiện có khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đang hiện diện tại Trung Đông trong khuôn khổ cuộc xung đột với Iran.

Các quan chức nói với rằng đơn vị này được điều tới Trung Đông nhưng không tiết lộ cụ thể địa điểm triển khai hay nhiệm vụ. Một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến thường bao gồm 4 thành phần: chỉ huy, tác chiến mặt đất, tác chiến trên không và hậu cần, đồng thời thường được sử dụng trong các nhiệm vụ như sơ tán hoặc tác chiến đổ bộ từ biển vào bờ.

Dữ liệu từ trang theo dõi hàng hải MarineTraffic cho thấy lộ trình của một “tàu chiến Mỹ không xác định” rời Okinawa từ ngày 11/3, di chuyển qua Biển Đông và tiến gần Singapore vào sáng 17/3 với tốc độ khoảng 35km/h. USS Tripoli dài gần 260 m, lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn, được ví như một tàu sân bay cỡ nhỏ, có khả năng mang theo tiêm kích tàng hình F-35, máy bay vận tải MV-22 Osprey cùng các phương tiện đổ bộ để triển khai lực lượng lên bờ.