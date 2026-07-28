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Tàu không người lái cảm tử kiểu Ukraine của Mỹ tham gia tập trận ở Thái Bình Dương

Thứ Ba, 14:42, 28/07/2026
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VOV.VN - Lướt qua trước những lỗ thủng do tên lửa Harpoon, Spike và LRASM để lại, hai thiết bị không người lái cảm tử của Hải quân Mỹ đã tiếp cận mục tiêu diễn tập là một tàu tấn công đổ bộ đã ngừng hoạt động trước khi phát nổ.

Thiết bị không người lái tấn công mặt nước Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC) do Hải quân Mỹ điều khiển từ căn cứ của Sư đoàn Tàu mặt nước không người lái (USVDIV) 32 đã đánh trúng mục tiêu là tàu USS Peleliu (LHA-5) cũ ngoài khơi bờ biển Hawaii hôm 24/7.

tau khong nguoi lai cam tu kieu ukraine cua my tham gia tap tran o thai binh duong hinh anh 1
Mỹ thử nghiệm thiết bị không người lái cảm tử kiểu Ukraine trong cuộc tập trận ở Thái Bình Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ

Hoạt động diễn tập là một phần trong nỗ lực thúc đẩy ý tưởng của lực lượng này triển khai một hạm đội thiết bị không người lái tấn công tự hành trên không, trên mặt nước và dưới nước. Cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra trong khuôn khổ tập trận đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) được tổ chức hai năm một lần tại và xung quanh Hawaii.

Việc Hải quân Mỹ sử dụng tàu không người lái tấn công cảm tử kiểu Ukraine diễn ra sau nhiều tháng nỗ lực của ngành công nghiệp và lực lượng hải quân nhằm đẩy nhanh việc trang bị thiết bị không người lái cho hạm đội. Các tàu không người lái GARC trước đó thường được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát.

Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) là sự kiện để Hải quân Mỹ thể hiện các khả năng tiên tiến với đồng minh trong khu vực cũng như trước các đối thủ ở Thái Bình Dương. Năm 2024, Mỹ đã công bố tên lửa không đối không tầm cực xa AIM-174B tại cuộc tập trận. Trong cuộc tập trận đó, tàu USS Carl Vinson (CVN 70) đã tham gia vào các kịch bản chiến tranh trên biển với Không đoàn Tương lai được trang bị trên tàu - một cấu hình không đoàn lần đầu tiên được trình diễn cho các đồng minh quốc tế.

Năm nay, lực lượng hải quân Mỹ đã hợp tác với Saildrone để thử nghiệm một hệ thống không người lái (UAS) có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tầm xa trên khắp Thái Bình Dương. Lực lượng này cũng đang thử nghiệm sự phối hợp giữa các phi đội không quân của Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ trên tàu USS Essex (LHD 2), với các đơn vị thuộc Lữ đoàn Không quân Chiến đấu số 25 đóng trên tàu để thực hiện các nhiệm vụ chống hạm và trinh sát trên biển.

Việc triển khai tàu tự hành tấn công cảm tử được cho là hoạt động đáng chú ý nhất trong cuộc tập trận lần này. Nó giúp các đối tác và đối thủ của Mỹ có cái nhìn cận cảnh về năng lực của Hải quân Mỹ khi lực lượng này tận dụng bài học đúc rút từ các cuộc tấn công của Ukraine vào lực lượng Nga ở Biển Đen.

Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp 66 - một đơn vị của Hải quân Mỹ đóng tại châu Âu chịu trách nhiệm tập trung nghiên cứu vận hành, tích hợp và thử nghiệm các hệ thống robot và tàu mặt nước không người lái (USV) nhằm nâng cao năng lực an ninh hàng hải đã theo sát kinh nghiệm chiến trường của Ukraine để cải thiện các sáng kiến ​​không người lái của Lầu Năm Góc.

Video ghi lại cảnh một tàu không người lái cảm tử của Hải quân Mỹ phát nổ ở mực nước của tàu USS Peleliu. (Nguồn video: Hải quân Mỹ)

Triển khai tàu tấn công cảm tử không người lái trong thực tế

Các đối tác trong ngành đã nhanh chóng nắm bắt một số khái niệm về tàu mặt nước không người lái (USV) đang được Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ phát triển. Thủy quân lục chiến đã thử nghiệm các tàu không người lái cảm tử tương tự như những chiếc được sử dụng diễn tập với tàu USS Peleliu trong các cuộc tập trận mô phỏng chiến lược phòng thủ quần đảo.

Thiết bị không người lái được sử dụng cho các nhiệm vụ chống UAS và phòng không cũng đã bắt đầu được phát triển, cả trên các tàu có trọng tải nhỏ hơn và các tàu có trọng tải lớn hơn. Điều này sẽ bổ sung năng lực tác chiến cho hạm đội hiện tại với chiều sâu kho vũ khí lớn hơn.

Người ta đã ghi nhận sự hiện diện ngày càng tăng của các thiết bị tác chiến mặt nước không người lái như GARC, đa phần trong số đó đã xuất hiện tại Sea Air Space 2026. Hải quân đã triển khai một số phương tiện mặt nước tự hành (USV), với các hoạt động tác chiến ở Thái Bình Dương và Trung Đông.

Việc sử dụng các thiết bị tự hành sẽ tiếp tục được mở rộng trong tất cả các quân chủng khi Lầu Năm Góc thúc đẩy các sáng kiến ​​​​"Ưu thế máy bay không người lái", tất cả đều nhằm mục đích đưa các phương tiện không người lái đến tay lực lượng làm nhiệm vụ với ít thủ tục rườm rà hơn.

"Các hệ thống tự hành với khả năng nhắm mục tiêu do trí tuệ nhân tạo điều khiển - có thể định hình lại các cuộc xung đột hải quân", một quan chức của Hải quân Mỹ hồi năm 2025 cho biết. "Việc Ukraine sử dụng các hệ thống tự hành đánh dấu một bước chuyển lớn trong chiến tranh hàng hải, chứng minh rằng các chiến thuật bất đối xứng chi phí thấp có thể thách thức các lực lượng hải quân lớn hơn".

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
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