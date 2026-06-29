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Ukraine ra mắt tàu không người lái trên biển có thể mang đầu đạn nặng tới 300kg

Thứ Hai, 12:10, 29/06/2026
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VOV.VN - Công ty quốc phòng Ukraine Avarid vừa giới thiệu dòng tàu mặt nước không người lái (USV) mô-đun thế hệ mới mang tên MOBIDIK, có khả năng mang nhiều loại tải trọng khác nhau, từ UAV đánh chặn, tên lửa không đối không, UAV tấn công tầm xa đến đầu đạn nặng 300 kg.

Theo trang Militarnyi ngày 27/6, phương tiện này đã được phát triển thành 6 biến thể tác chiến và công ty đang chuẩn bị đưa vào sản xuất hàng loạt. Hệ thống mới được giới thiệu tại hội nghị Ukrainian-Nordic DIH Naval Forge 2026, nơi các nhà phát triển trình bày những tính năng kỹ thuật và vai trò của MOBIDIK trong các hoạt động tác chiến hải quân tương lai.

Theo Militarnyi, MOBIDIK có thể hoạt động liên tục tới 120 giờ, đạt tầm hoạt động khoảng 1.400 km, tốc độ tối đa 65 km/h và có thể vận hành trong điều kiện sóng biển cao tới 1,2 m.

ukraine ra mat tau khong nguoi lai tren bien co the mang dau dan nang toi 300kg hinh anh 1
Tàu mặt nước không người lái MOBIDIK của Ukraine. Ảnh: Militarnyi

"Linh kiện mà các bạn đang thấy là một sản phẩm hoàn chỉnh và đã được đưa vào sử dụng. Tôi nghĩ sẽ có thêm nhiều thông tin hơn sau khi các tàu này được bàn giao và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu", người đứng đầu Avarid cho biết trong buổi giới thiệu.

Theo Militarnyi, Avarid đã phát triển 6 phiên bản MOBIDIK phục vụ các nhiệm vụ khác nhau. Hai phiên bản MD-1 và MD-2 được thiết kế để thiết lập lớp phòng không trên biển bằng UAV đánh chặn. Trong đó, MD-1 mang tối đa 5 UAV, còn MD-2 có thể triển khai 8 UAV đánh chặn.

Phiên bản MD-3 đóng vai trò là bệ phóng cho UAV tấn công tầm trung MORRIGAN, được thiết kế để tấn công tàu chiến, cơ sở hạ tầng ven biển và các mục tiêu trinh sát. Trong khi đó, MD-4 được trang bị để triển khai UAV phản lực tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu chiến lược có giá trị cao.

Đối với phiên bản MD-5, phương tiện được lắp súng máy hạng nặng Browning M2 cùng hai tên lửa không đối không như R-73, AIM-9 Sidewinder hoặc các loại tên lửa tương thích khác, cho phép tấn công cả mục tiêu trên không và trên mặt nước. Phiên bản MD-6 được thiết kế cho nhiệm vụ tiến công, mang đầu đạn nặng 300 kg cùng các FPV cảm tử, nhằm tấn công các tàu chiến cỡ lớn và cơ sở hạ tầng cảng biển.

Theo Militarnyi, Avarid đã hoàn tất quá trình phát triển MOBIDIK và đang chuyển sang giai đoạn chuẩn hóa kỹ thuật trước khi đưa nền tảng này vào sản xuất hàng loạt.

Trước đó, Ukraine cũng đã giới thiệu tàu mặt nước không người lái Sirena - một nền tảng tác chiến điện tử trên biển có khả năng mang tên lửa không đối không AIM-9M Sidewinder được cải tiến để sử dụng trên hải quân, đồng thời tích hợp các hệ thống gây nhiễu và giám sát hiện đại.

Kiều Anh/VOV.VN
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