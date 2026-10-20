Tàu khu trục Mỹ phóng tên lửa SM-2, thị uy năng lực diệt UAV

Kết quả này cho thấy khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu trên không của chiến hạm Mỹ thông qua hệ thống chiến đấu Aegis. Đây cũng là năng lực phòng thủ quan trọng mà tàu USS Carney từng vận dụng trong các hoạt động tác chiến tại Biển Đỏ.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ đã đánh chặn thành công các mục tiêu bay không người lái bằng tên lửa đất đối không SM-2 trong một cuộc tập trận bắn đạn thật trên Đại Tây Dương. (Nguồn ảnh: Hải quân Mỹ)

Cuộc tập trận góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tàu khu trục lớp Arleigh Burke trước những mối đe dọa ngày càng đa dạng, từ tên lửa hành trình đến UAV và các cuộc tấn công phối hợp từ trên không. Việc sử dụng tên lửa thật thay vì chỉ diễn tập mô phỏng giúp Hải quân Mỹ kiểm tra hiệu quả hoạt động của các hệ thống vũ khí, rèn luyện kỹ năng cho thủy thủ đoàn và duy trì năng lực phòng không nhằm bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay, các chiến hạm đang làm nhiệm vụ cũng như những tuyến hàng hải chiến lược.

Theo thông tin Hải quân Mỹ công bố, cuộc tập trận mang tên Bắn đạn thật có mục đích (Live Fire With a Purpose – LFWAP) diễn ra trong hai ngày 30/9 và 1/10, sau quá trình huấn luyện chiến đấu mô phỏng, diễn tập chiến thuật và chuẩn bị cho thủy thủ đoàn. Các đợt phóng tên lửa thành công cho thấy tàu USS Carney có thể thực hiện nhiệm vụ phòng không bằng đạn thật trong môi trường huấn luyện sát với thực tế.

Trong cuộc tập trận, tàu USS Carney sử dụng tên lửa SM-2 để tiêu diệt các mục tiêu UAV, chuyển từ các tình huống mô phỏng sang đánh chặn bằng vũ khí thật. Hoạt động này kiểm tra khả năng phối hợp giữa radar, hệ thống chiến đấu Aegis, thiết bị điều khiển vũ khí và hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 trên tàu. Đồng thời, thủy thủ đoàn phải tuân thủ các quy trình tác chiến phòng không tương tự khi đối mặt với tình huống chiến đấu thực tế.

Thiếu tá Hải quân Dennis Morral, sĩ quan phụ trách hệ thống chiến đấu trên tàu, cho biết cuộc tập trận tạo điều kiện để thủy thủ đoàn trực tiếp phóng tên lửa SM-2 vào các mục tiêu trên không. Hình thức huấn luyện này giúp các thủy thủ nâng cao khả năng ra quyết định nhanh, phối hợp sử dụng vũ khí và thực hiện quy trình tác chiến nhằm bảo vệ chiến hạm trước các mối đe dọa từ trên không.

SM-2 là dòng tên lửa phòng không hạm tàu có tầm bắn từ trung bình đến xa, được thiết kế để bảo vệ tàu chiến và biên đội tàu trước máy bay, tên lửa hành trình của đối phương. Khi kết hợp với hệ thống chiến đấu Aegis, tên lửa nhận dữ liệu cập nhật trong quá trình bay và sử dụng hệ thống tự dẫn ở giai đoạn cuối để đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách xa. Tùy biến thể, SM-2 có thể đạt tầm bắn hơn 160 km, dù hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện tác chiến và đặc điểm mục tiêu.

USS Carney thuộc lớp Arleigh Burke, phiên bản Flight I, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, radar mảng pha AN/SPY-1 và hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41. Những hệ thống này cho phép chiến hạm phát hiện, theo dõi các mối đe dọa trên không, tính toán phương án đánh chặn và phóng tên lửa để bảo vệ bản thân cũng như các đơn vị hải quân hoạt động gần đó.

Cuộc diễn tập trên Đại Tây Dương cũng gắn với kinh nghiệm tác chiến mà USS Carney tích lũy trong đợt triển khai tại Biển Đỏ và Vịnh Aden giai đoạn 2023–2024. Trong thời gian này, chiến hạm nhiều lần đối phó với UAV và tên lửa do lực lượng Houthi tại Yemen phóng đi, tham gia bảo vệ hoạt động hàng hải và các lực lượng hải quân trước những cuộc tấn công từ trên không.

Cuộc tập trận mới nhất không chỉ là hoạt động huấn luyện định kỳ của USS Carney mà còn giúp thủy thủ đoàn kiểm tra, củng cố các quy trình phòng không từng được vận dụng trong thực chiến. Dù các mục tiêu trong cuộc diễn tập không phải vũ khí do đối phương phóng đi, việc đánh chặn thành công bằng tên lửa SM-2 vẫn góp phần duy trì năng lực vận hành hệ thống vũ khí và nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu của chiến hạm.

Vai trò của tên lửa SM-2 trong cấu trúc phòng không

Đối với USS Carney, cuộc bắn đạn thật được tiến hành sau một loạt tình huống giao chiến mô phỏng và quá trình chuẩn bị chiến thuật, nhằm bảo đảm thủy thủ đoàn thực hiện thành thạo các quy trình tác chiến. Thượng sĩ chỉ huy hệ thống kiểm soát hỏa lực Aegis, ông Aaron Mattox nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố sự tự tin cho đội ngũ vận hành hệ thống chiến đấu trên tàu khu trục, đặc biệt khi chuyển từ huấn luyện mô phỏng sang phóng tên lửa thật.

Cuộc diễn tập cũng cho thấy vai trò của tên lửa SM-2 trong cấu trúc phòng không nhiều tầng của Hải quân Mỹ. Dù các loại tên lửa đánh chặn thế hệ mới bổ sung thêm phương án phòng thủ, SM-2 vẫn là vũ khí quan trọng để đối phó với máy bay và tên lửa hành trình. Việc sử dụng phù hợp loại tên lửa này cũng giúp duy trì nguồn dự trữ các loại đạn đánh chặn chuyên dụng cho những mối đe dọa khác.

Duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi các lực lượng hải quân Mỹ hoạt động tại những khu vực mà UAV giá rẻ và tên lửa dẫn đường hiện đại có thể đe dọa các chiến hạm có giá trị cao. Kinh nghiệm tại Biển Đỏ cho thấy hiệu quả phòng thủ phụ thuộc vào độ tin cậy của hệ thống chiến đấu, nguồn cung tên lửa đánh chặn phù hợp và khả năng duy trì kỹ năng tác chiến của thủy thủ đoàn qua các đợt huấn luyện, giao chiến liên tiếp.

Cuộc diễn tập trên Đại Tây Dương không bổ sung năng lực tên lửa mới hay làm tăng tầm bắn của USS Carney. Thay vào đó, hoạt động này kiểm chứng khả năng vận hành các hệ thống phòng không hiện có thông qua những đợt đánh chặn bằng đạn thật, qua đó đánh giá mức độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của chiến hạm.

Đối với Hải quân Mỹ, cuộc diễn tập cho thấy mối liên hệ giữa kinh nghiệm thực chiến và khả năng duy trì sức chiến đấu lâu dài. Sau khi đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tại Biển Đỏ, USS Carney tiếp tục rèn luyện năng lực đánh chặn bằng tên lửa SM-2, góp phần duy trì khả năng phòng thủ của các đội hình hải quân và bảo vệ hoạt động hàng hải trước những mối đe dọa trên không ngày càng đa dạng.