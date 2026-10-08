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Mỹ gạt khả năng Ukraine gia nhập NATO khỏi chương trình nghị sự

Thứ Năm, 07:17, 08/10/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết việc Ukraine gia nhập NATO hiện không nằm trong chương trình nghị sự của Washington, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tập trung vào nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow.

Trả lời câu hỏi về lập trường của Mỹ đối với nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iceland Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ở Reykjavik ngày 6/10, ông Rubio nói: “Không có câu trả lời có hay không cho vấn đề đó”.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ giải thích việc kết nạp Ukraine vào NATO “không phải là vấn đề đang được thảo luận vào lúc này”, đồng thời lưu ý rằng bất kỳ quyết định kết nạp thành viên mới nào cũng cần nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 32 thành viên NATO.

“Ngay lúc này, đối với Ukraine, chúng tôi chỉ tập trung vào việc chấm dứt cuộc xung đột”, ông Rubio nói, đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng đóng “vai trò mang tính xây dựng” trong tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Ukraine coi việc gia nhập NATO là một trong những mục tiêu đối ngoại quan trọng. Kiev đã đưa mục tiêu này vào Hiến pháp và tháng 9/2022 chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO theo “quy trình rút gọn”.

Tuy nhiên, NATO chưa đưa ra thời điểm cụ thể cho việc kết nạp Ukraine, trong khi một số thành viên của liên minh cũng bày tỏ phản đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bác bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Trước cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng vào tháng 2/2025, ông Trump nói với các phóng viên: “NATO – hãy quên chuyện đó đi”.

Chính quyền Tổng thống Trump gần đây tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine. Các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã tới Moscow và Kiev vào tháng 9/2026 để tiến hành các cuộc đàm phán với hai bên.

Nga từ lâu coi tham vọng gia nhập NATO của Ukraine và việc liên minh này mở rộng về phía Đông là những vấn đề an ninh nghiêm trọng. Moscow cũng nhiều lần viện dẫn khả năng Ukraine gia nhập NATO là một trong những yếu tố dẫn tới xung đột hiện nay.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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