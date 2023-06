"Avatar: The Way of Water" nhăm nhe soán ngôi "Titanic"

VOV.VN - Với 2,075 tỷ USD từ các phòng vé toàn cầu, “Avatar: The Way of Water” của đạo diễn James Cameron đã trở thành phim có doanh thu cao thứ tư trong lịch sử.