Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa tấn công mục tiêu cách hơn 1.200 km

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/10 thông báo Hải quân nước này đã tiến hành thành công cuộc tập trận bắn đạn thật trên Thái Bình Dương, trong đó tàu ngầm hạt nhân Novosibirsk phóng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu giả định trên biển và trên đất liền.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Novosibirsk thuộc lớp Yasen-M đã thực hiện các vụ phóng tên lửa từ trạng thái lặn trong khuôn khổ cuộc diễn tập theo kế hoạch.

Tàu ngầm Novosibirsk của Nga trong cuộc tập trận ở Thái Bình Dương. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Cụ thể, tàu ngầm Novosibirsk đã phóng tên lửa hành trình chống hạm Onyx, đánh trúng mục tiêu mô phỏng tàu chiến đối phương ở khoảng cách 170 km.

Trong nội dung diễn tập tiếp theo, tàu ngầm sử dụng tên lửa hành trình Kalibr tấn công mục tiêu trên đất liền tại thao trường Kura, thuộc bán đảo Kamchatka của Nga. Mục tiêu nằm cách vị trí phóng hơn 1.200 km.

Novosibirsk có chiều dài khoảng 130 m, là tàu ngầm đầu tiên thuộc phiên bản nâng cấp Yasen-M được chế tạo theo chương trình sản xuất hàng loạt của Nga. Quá trình đóng tàu bắt đầu từ năm 2013 và tàu được hạ thủy vào năm 2019. Đến năm 2022, Novosibirsk chính thức gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga, cùng với tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo chiến lược Knyaz Oleg.