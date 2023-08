Tây An (Trung Quốc) bất ngờ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở quận Trường An, thành phố Tây An vào khoảng 18h chiều 11/8. Theo thống kê sơ bộ, tính đến nay, ít nhất đã có 2 người thiệt mạng và 16 người mất tích, đồng thời gây hư hỏng cơ sở hạ tầng như đường, cầu và điện. Công tác tìm kiếm cứu nạn, kè sông gia cố vẫn đang được gấp rút tiến hành.

Lực lượng cứu hộ được điều đến hiện trường vụ sạt lở đất ở Tây An. Ảnh: CCTV

Thiên tai xảy ra sau khi vào khoảng 14h cùng ngày một trận mưa lớn đã bất ngờ trút xuống khu vực núi Tần Lĩnh trên địa bàn. Quận Trường An thuộc thành phố Tây An đã ngay lập tức phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp độ 1, tức mức cao nhất. Tiếp đó, vào lúc 15h42 ngày 11/8, Đài Khí tượng Tây An cũng phải nâng mức cảnh báo mưa lớn lên màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong 4 cấp theo màu.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phải cử gấp một tổ công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Tính đến 1h sáng 12/8, 16 đội cứu hộ gồm 263 người đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, ngày 9/8, mực nước cũng bất ngờ dâng cao trên một con đập vốn là điểm check-in được nhiều du khách tìm đến ở thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc, khiến 7 người thiệt mạng.

Kể từ cuối tháng 7, mưa lớn đã liên tục xảy ra ở nhiều địa phương của nước này, đặc biệt là khu vực miền Bắc và Đông Bắc, gây thiệt hại nặng nề về người và của. Tính đến ngày 10/8, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã có 29 người chết do đợt mưa lũ có phạm vi ảnh hưởng được đánh giá là lớn nhất kể từ sau trận lũ lịch sử năm 1963. Hiện vẫn còn 16 người mất tích, gần 3,9 triệu người bị ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 95,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 13,3 tỷ USD). Mưa lũ lịch sử cũng đã cướp đi sinh mạng của 33 người ở Bắc Kinh và làm 18 người mất tích tính đến ngày 8/8.