Tây Ban Nha sẽ tổ chức bầu cử sớm sau thất bại về chính sách nhà ở

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết đã thông báo với Quốc vương và triệu tập cuộc họp Nội các bất thường để tiến hành thủ tục giải tán Quốc hội. Ông Sánchez khẳng định, Chính phủ cần sự ủy thác mới từ cử tri cùng một thế đa số tiến bộ vững chắc hơn để tiếp tục công cuộc cải cách.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez - Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 2/10, Quốc hội Tây Ban Nha đã bác bỏ hai sắc lệnh nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng nhà ở, bất chấp những nỗ lực thương lượng vào phút chót. Thất bại này làm gia tăng sức ép đối với Chính phủ, trong bối cảnh giá thuê nhà và khó khăn trong việc tiếp cận chỗ ở đang gây bất bình trong xã hội.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha thừa nhận nhiều mục tiêu an sinh vẫn chưa đạt được kết quả thực tế. Ông nhấn mạnh cần sự ủng hộ rộng rãi hơn của cử tri để giảm bất bình đẳng, cải thiện dịch vụ công và giải quyết khó khăn về nhà ở, đồng thời kêu gọi người dân quyết định hướng đi của đất nước thông qua cuộc bầu cử sắp tới.

Giới quan sát nhận định, giải tán Quốc hội lúc này là nước cờ đầy canh bạc đối với ông Sánchez. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy phe cánh hữu, dẫn đầu bởi Đảng Nhân dân đối lập với sự hậu thuẫn từ đảng cực hữu Vox), đang chiếm ưu thế rõ rệt. Vì vậy, cuộc bỏ phiếu ngày 29/11 tới sẽ là phép thử quan trọng, quyết định liệu ông Pedro Sánchez có giành đủ sự ủng hộ để tiếp tục chương trình cải cách hay quyền lãnh đạo đất nước sẽ chuyển sang phe cánh hữu.