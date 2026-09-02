Lượng khách tăng cao, ngành du lịch Tây Ban Nha thêm nỗi lo

Năm 2025, Pháp là quốc gia được du khách ghé thăm nhiều nhất thế giới, với 102 triệu khách quốc tế và tổng cộng 743 triệu đêm lưu trú. Có tới 76% số du khách nước ngoài này đến từ châu Âu. Đứng sau Pháp hiện nay là Tây Ban Nha, nước này đã đón 96,8 triệu khách quốc tế đến vào năm 2025.

Tây Ban Nha được dự báo vượt qua Pháp về số lượng khách quốc tế đến năm 2040. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, một nghiên cứu của Deloitte và Google dự báo Tây Ban Nha sẽ vượt qua Pháp để trở thành điểm đến được du khách ghé thăm nhiều nhất vào năm 2040, với số lượng du khách hàng năm sẽ tăng vọt lên 110 triệu người vào năm 2040, so với con số dự kiến ​​105 triệu người của Pháp.

Theo dự báo vào năm 2040, số lượng chuyến đi du lịch dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trên toàn thế giới, đạt 2,4 tỷ chuyến vào năm 2040. Các quốc gia châu Âu sẽ chiếm thị phần lớn nhất (38%) trong số các chuyến đi này. Sau Tây Ban Nha và Pháp, nghiên cứu dự báo rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ duy trì vị trí trong top 5 điểm đến đón khách quốc tế nhiều nhất thế giới, trong khi Mexico có thể vượt qua Italy để vươn lên vị trí thứ 5.

Một du khách chứng kiến dòng người biểu tình phản đối sự quá tải du lịch ở quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Nguồn: Reuters

Áp lực quá tải với ngành du lịch Tây Ban Nha

Du lịch từ lâu đã là trụ cột của nền kinh tế Tây Ban Nha, chiếm hơn 12% GDP. Sự gia tăng số lượng khách du lịch sẽ mang lại lợi ích kinh tế không thể phủ nhận cho nước này, với doanh thu từ khách du lịch nước ngoài đã tăng 6,8% lên 134,7 tỷ euro vào năm 2025, so với 126 tỷ euro vào năm 2024.

Tuy nhiên, nhiều điểm đến ở Tây Ban Nha đang phải đối mặt với tình trạng du lịch quá tải, khi nhiều khu vực đón lượng du khách mỗi năm cao gấp nhiều lần dân số địa phương. Tình trạng quá tải du lịch, đặc biệt là sự gia tăng các căn hộ du lịch, đã làm thay đổi diện mạo của các khu phố, khiến người dân địa phương không đủ khả năng mua nhà và gia tăng áp lực lên các dịch vụ công cộng và tài nguyên thiên nhiên.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra thường xuyên hơn trên khắp Tây Ban Nha trong vài năm qua ở các điểm đến đông đúc như Barcelona, Ibiza, Malaga, Palma de Mallorca, San Sebastian, Granada..., yêu cầu chính quyền giải quyết vấn đề nảy sinh khi lượng khách du lịch ngày càng khó kiểm soát, đồng thời ngăn chặn sự bùng nổ dịch vụ cho thuê ngắn hạn và xây dựng khách sạn, khiến chi phí nhà ở cho người dân địa phương tăng cao.

Người biểu tình giơ cao biểu ngữ có dòng chữ "Giảm du lịch ngay bây giờ" tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha hồi tháng 6/2025. Nguồn: Reuters

Tháng 9/2025, chính phủ Tây Ban Nha đã thông báo loại bỏ khoảng 53.000 căn hộ khỏi danh sách đăng ký cho thuê du lịch ngắn hạn và theo mùa, đưa những căn hộ này trở thành nhà ở cho thuê dài hạn. Riêng Barcelona có kế hoạch loại bỏ hoàn toàn các căn hộ du lịch ngắn hạn vào năm 2028, đưa hàng nghìn bất động sản trở lại thị trường cho thuê dài hạn. Ngoài ra từ năm 2023, thành phố này đã hạn chế số lượng tàu du lịch cập cảng trung tâm mỗi ngày từ 10 chuyến xuống còn 7 chuyến.

Málaga, một điểm đến mùa hè nổi tiếng với đám đông khách du lịch ồn ào, đã phát động một chiến dịch nhằm cải thiện hành vi của du khách. Một danh sách 10 quy tắc được khuyến nghị mạnh mẽ đã xuất hiện trên xe buýt, bảng quảng cáo và mạng xã hội, kêu gọi du khách giữ yên lặng, đặc biệt là vào ban đêm; tránh la hét hoặc bật nhạc lớn trong khu dân cư; và sử dụng thùng rác và nhà vệ sinh được chỉ định. Tại quần đảo Balearic, các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đối với việc tiêu thụ rượu và các hoạt động tiệc tùng trên du thuyền đã được đưa ra để hạn chế hành vi quá mức.

Chính phủ Tây Ban Nha đang cố gắng giảm tính mùa vụ và phân tán dòng khách về các khu vực địa phương, kết hợp với chiến dịch quảng bá mới tránh tập trung vào những bờ biển. Thay vào đó là hình ảnh nhà thờ, nhà nghỉ sang trọng, vườn cam, lễ hội dân gian, ẩm thực, rượu vang, hồ, không gian xanh, đồ thủ công mỹ nghệ... Dù vậy, số lượng khách du lịch quá lớn vẫn là vấn đề nghiêm trọng đối với nhiều khu vực tại Tây Ban Nha hiện nay.