Tây Ban Nha: Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối khủng hoảng nhà ở

Tại thủ đô Madrid, dòng người đổ ra đường ước tính lên tới 70.000 người. Đám đông giương cao các biểu ngữ đòi quyền an cư với giá hợp lý, đồng thời phát động lời kêu gọi tổng bãi công. Cuộc tuần hành diễn ra hòa bình dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát.

Làn sóng phản đối bùng lên sau vụ bà Maricarmen Abascal, 87 tuổi, bị cưỡng chế rời căn nhà tại Madrid, nơi bà đã sống khoảng 70 năm, trong bối cảnh tranh chấp về tăng tiền thuê. Vụ việc gây bất bình trong dư luận và trở thành biểu tượng cho những khó khăn của người thuê nhà.

Các cuộc biểu tình iễn ra tại khoảng 50 thành phố khác trên khắp Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Trước sức ép của người dân, Chính phủ đề xuất tự động gia hạn hợp đồng thuê và hạn chế cưỡng chế trục xuất những người thuê thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, Quốc hội đã bác bỏ các biện pháp này, khiến sự bất mãn tiếp tục gia tăng.

Tổ chức đại diện người thuê nhà yêu cầu giảm 50% tiền thuê và áp dụng hợp đồng thuê không xác định thời hạn để bảo đảm chỗ ở ổn định lâu dài. Tổ chức này cũng đang phối hợp với các lực lượng khác để chuẩn bị tổng đình công, nhưng chưa ấn định thời điểm.

Các cuộc biểu tình còn diễn ra tại khoảng 50 thành phố khác trên cả nước. Riêng tại Valencia, đụng độ bạo lực đã nổ ra buộc cảnh sát phải dùng hơi cay và đạn cao su để trấn áp.

Những diễn biến này làm gia tăng sức ép đối với Chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez. Giới thạo tin cho biết, ông Pedro Sánchez có thể cân nhắc tổ chức bầu cử sớm sau khi các biện pháp về nhà ở bị Quốc hội bác bỏ. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng từ chối bình luận về thông tin này.