Tên lửa New Glenn của Blue Origin biến thành "quả cầu lửa" ngay trên bệ phóng

Thứ Sáu, 12:00, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tên lửa New Glenn của Blue Origin đã phát nổ trên bệ phóng tại bang Florida (Mỹ) trong cuộc thử nghiệm tối 28/5, giáng đòn mạnh vào tham vọng cạnh tranh SpaceX của tỷ phú Jeff Bezos.

Vụ nổ tên lửa New Glenn của Blue Origin xảy ra tại căn cứ không quân vũ trụ Cape Canaveral ở Florida, Mỹ trong quá trình thử nghiệm động cơ ở trạng thái cố định dưới mặt đất.

Video do kênh NASASpaceflight phát trực tiếp cho thấy tên lửa New Glenn bắt đầu kích hoạt động cơ vào khoảng 21h ngày 28/5 theo giờ bờ Đông nước Mỹ (9h sáng 29/5, theo giờ Việt Nam) trước khi bất ngờ biến thành quả cầu lửa khổng lồ. Cột khói và lửa bốc cao hàng trăm mét, bao trùm toàn bộ khu vực bệ phóng.

ten lua new glenn cua blue origin bien thanh qua cau lua ngay tren be phong hinh anh 1
Khoảnh khắc bệ phóng Blue Origin phát nổ trong quá trình phóng tên lửa New Glenn ở Florida, Mỹ. Ảnh: NASASpaceflight

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Blue Origin xác nhận đã xảy ra “sự cố bất thường” - thuật ngữ thường được các công ty vũ trụ sử dụng để mô tả các vụ nổ hoặc thất bại trong phóng tên lửa.

“Chúng tôi gặp sự cố trong cuộc thử nghiệm động cơ hôm nay. Toàn bộ nhân sự đều an toàn. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có thông tin”, Blue Origin cho biết.

Theo mô tả, vụ nổ xảy ra trong bài “kiểm tra động cơ” - giai đoạn các động cơ được kích hoạt ở công suất tối đa trong khi tên lửa vẫn cố định trên bệ phóng thay vì cất cánh lên không gian.

Tỷ phú Jeff Bezos sau đó cho biết nguyên nhân sự cố hiện vẫn chưa được xác định. “Đây là một ngày rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ khôi phục mọi thứ cần thiết và tiếp tục bay trở lại. Điều đó rất đáng giá”, ông Bezos viết trên X.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Blue Origin đang tăng tốc chương trình New Glenn nhằm cạnh tranh trực tiếp với SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Trước đó một ngày, công ty thông báo đang chuẩn bị sử dụng New Glenn để phóng từ 5-8 vệ tinh quỹ đạo thấp thuộc dự án internet vệ tinh Amazon Leo - mạng lưới được xem là đối thủ của Starlink.

Blue Origin chưa công bố thời điểm phóng cụ thể và cũng chưa xác nhận liệu các vệ tinh có được lắp trên tên lửa tại thời điểm phát nổ hay không. New Glenn là dự án tên lửa lớn nhất của Blue Origin, được phát triển trong hơn một thập kỷ với chi phí lên tới hàng tỷ USD. Tên lửa cao tương đương tòa nhà 29 tầng, sử dụng tầng đẩy có khả năng tái sử dụng và được thiết kế để cạnh tranh với dòng Falcon của SpaceX.

Tên lửa New Glenn phát nổ trong bài kiểm tra động cơ của Blue Origin. Nguồn: NASASpaceflight


Tỷ phú Elon Musk cũng nhanh chóng lên tiếng sau vụ nổ. Trên mạng xã hội X, CEO SpaceX viết ngắn gọn: “Thật đáng tiếc. Chế tạo tên lửa là việc rất khó”. Theo truyền thông Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) nhiều khả năng sẽ mở cuộc điều tra đối với vụ việc.

New Glenn từng thực hiện chuyến bay đầu tiên hồi tháng 1/2025. Đây là dòng tên lửa hạng nặng có khả năng mang theo tải trọng tới 45 tấn vào quỹ đạo Trái Đất, đồng thời có thể phục vụ các sứ mệnh lên Mặt Trăng và không gian sâu. Dự án từng nhiều lần trì hoãn trong quá trình phát triển dưới thời ba đời CEO khác nhau của Blue Origin.

Cuối năm 2023, tỷ phú Jeff Bezos đã trực tiếp thúc đẩy tăng tốc chương trình New Glenn, đồng thời bổ nhiệm cựu lãnh đạo Amazon Dave Limp làm CEO Blue Origin nhằm gia tăng sức ép cạnh tranh với SpaceX.

Theo giới chuyên môn, New Glenn có lực đẩy mạnh gấp đôi Falcon 9 và Blue Origin hiện đã ký được hàng chục hợp đồng phóng vệ tinh trị giá hàng tỷ USD cho tương lai.

Giang Bùi/VOV.VN
