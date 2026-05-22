Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga

Theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), chiến dịch khóa truy cập Starlink của Ukraine đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực tác chiến trên tiền tuyến của Nga, tạo điều kiện để quân đội Ukraine mở các đợt phản công tại miền Nam hồi đầu năm 2026.

Binh sĩ Ukraine tại thị trấn tiền tuyến Orikhiv ở vùng Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Báo cáo được lập cho Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc và lần đầu được hãng tin Bloomberg tiết lộ, cho thấy lực lượng Nga phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ thương mại của Mỹ được chuyển qua các kênh chợ đen để duy trì hoạt động tác chiến.

Trong nhiều tháng, quân đội Nga được cho là đã sử dụng hàng nghìn thiết bị đầu cuối Starlink do SpaceX sản xuất thông qua các mạng lưới mua bán trái phép. Hệ thống internet vệ tinh này giúp Moscow giải quyết tình trạng thiếu hụt liên lạc chiến thuật kéo dài.

Theo DIA, quân đội Nga dùng Starlink để truyền dữ liệu tốc độ cao, điều phối di chuyển binh sĩ cũng như truyền video thời gian thực phục vụ các đòn tấn công bằng UAV tầm xa và pháo binh.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 2 khi các nhóm tình báo số của Ukraine phối hợp cùng SpaceX triển khai cơ chế xác thực “danh sách trắng” theo vị trí địa lý. Biện pháp này khiến toàn bộ thiết bị không được cấp phép hoạt động trong vùng chiến sự bị vô hiệu hóa gần như ngay lập tức.

Giới tình báo Mỹ nhận định tác động đối với năng lực tác chiến của Nga diễn ra tức thời. Khi mất kết nối internet vệ tinh, các đơn vị trinh sát Nga không còn khả năng truyền dữ liệu mục tiêu trực tiếp về trận địa pháo, khiến hiệu quả tấn công bằng UAV giảm khoảng 40-50%.

Sau khi hệ thống liên lạc của Nga bị gián đoạn, quân đội Ukraine đã giành lại khoảng 400 km² lãnh thổ tại các khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, đây được xem là bước tiến lớn nhất của Kiev trên chiến trường trong hơn hai năm qua.

Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng đà phản công ở miền Nam đã bắt đầu trước khi Nga bị cắt quyền truy cập Starlink khoảng một tháng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov khẳng định việc vô hiệu hóa các thiết bị Starlink cùng với chiến thuật sử dụng UAV tấn công tầm trung đã góp phần xoay chuyển cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho Kiev.