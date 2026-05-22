Ukraine giành lại 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa Starlink của Nga

Thứ Sáu, 11:56, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo báo cáo của tình báo quốc phòng Mỹ, Ukraine đã giành lại khoảng 400 km² lãnh thổ sau khi vô hiệu hóa hàng nghìn thiết bị Starlink mà lực lượng Nga sử dụng trên chiến trường. Động thái này được cho là đã gây ra cú sốc lớn đối với hệ thống chỉ huy kiểm soát của Moscow.

Theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), chiến dịch khóa truy cập Starlink của Ukraine đã làm suy giảm nghiêm trọng năng lực tác chiến trên tiền tuyến của Nga, tạo điều kiện để quân đội Ukraine mở các đợt phản công tại miền Nam hồi đầu năm 2026.

ukraine gianh lai 400 km lanh tho sau khi vo hieu hoa starlink cua nga hinh anh 1
Binh sĩ Ukraine tại thị trấn tiền tuyến Orikhiv ở vùng Zaporizhzhia. Ảnh: Reuters

Báo cáo được lập cho Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc và lần đầu được hãng tin Bloomberg tiết lộ, cho thấy lực lượng Nga phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ thương mại của Mỹ được chuyển qua các kênh chợ đen để duy trì hoạt động tác chiến.

Trong nhiều tháng, quân đội Nga được cho là đã sử dụng hàng nghìn thiết bị đầu cuối Starlink do SpaceX sản xuất thông qua các mạng lưới mua bán trái phép. Hệ thống internet vệ tinh này giúp Moscow giải quyết tình trạng thiếu hụt liên lạc chiến thuật kéo dài.

Theo DIA, quân đội Nga dùng Starlink để truyền dữ liệu tốc độ cao, điều phối di chuyển binh sĩ cũng như truyền video thời gian thực phục vụ các đòn tấn công bằng UAV tầm xa và pháo binh.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 2 khi các nhóm tình báo số của Ukraine phối hợp cùng SpaceX triển khai cơ chế xác thực “danh sách trắng” theo vị trí địa lý. Biện pháp này khiến toàn bộ thiết bị không được cấp phép hoạt động trong vùng chiến sự bị vô hiệu hóa gần như ngay lập tức.

Giới tình báo Mỹ nhận định tác động đối với năng lực tác chiến của Nga diễn ra tức thời. Khi mất kết nối internet vệ tinh, các đơn vị trinh sát Nga không còn khả năng truyền dữ liệu mục tiêu trực tiếp về trận địa pháo, khiến hiệu quả tấn công bằng UAV giảm khoảng 40-50%.

Sau khi hệ thống liên lạc của Nga bị gián đoạn, quân đội Ukraine đã giành lại khoảng 400 km² lãnh thổ tại các khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, đây được xem là bước tiến lớn nhất của Kiev trên chiến trường trong hơn hai năm qua.

Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng đà phản công ở miền Nam đã bắt đầu trước khi Nga bị cắt quyền truy cập Starlink khoảng một tháng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov khẳng định việc vô hiệu hóa các thiết bị Starlink cùng với chiến thuật sử dụng UAV tấn công tầm trung đã góp phần xoay chuyển cục diện chiến trường theo hướng có lợi cho Kiev.

hinh_anh_cho_thay_ten_lua_duoc_phong_ra_tu_canh_cua_uav_ukraine_huong_ve_phia_can_cu_hai_quan_cua_nga.png

Ukraine tích hợp ống phóng rocket lên UAV tự sát

VOV.VN - Sau những thành công trong việc làm chủ bầu trời bằng thiết bị không người lái, quân đội Ukraine tiếp tục khiến giới chuyên gia quân sự bất ngờ khi cải tiến các dòng drone tự sát tầm xa thành bệ phóng rocket mini, chủ động săn lùng và chế áp các hệ thống phòng không nằm sâu trong hậu phương Nga.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Ukraine. Nga xung đột Nga Ukraine
Tin liên quan

Đức đề xuất tư cách thành viên “liên kết” EU cho Ukraine
VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa đề xuất trao cho Ukraine một vai trò trực tiếp trong các cấu trúc của Liên minh châu Âu, xem đó như bước trung gian hướng tới tư cách thành viên EU, điều mà ông cho rằng có thể giúp tạo thuận lợi cho thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Ukraine tìm cách mở rộng quy mô tác chiến UAV, gây áp lực với Nga
VOV.VN - Theo các nhà phân tích quốc phòng, các cuộc tập kích bằng UAV đơn lẻ của Ukraine không đủ khả năng đảo ngược hoàn toàn cục diện chiến sự trước Nga, nhưng chúng đang tạo ra tác động ngày càng rõ rệt và có khả năng làm thay đổi tính chất của cuộc xung đột.

Nga giảm tốc giữa lúc Ukraine tăng đòn phản kích: Cục diện đang đảo chiều?
VOV.VN - Sau nhiều tháng giao tranh căng thẳng trên toàn tuyến chiến sự dài hơn 1.000 km, các diễn biến gần đây cho thấy nhịp độ tiến công của Nga đang chậm lại trong khi Ukraine gia tăng các đòn phản kích cả ở tiền tuyến lẫn chiều sâu chiến lược.

Ukraine tuyên bố tấn công thêm một nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/5 cho biết các máy bay không người lái của Kiev đã tấn công thêm một nhà máy lọc dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gây ra hỏa hoạn và tạo nên những cột khói đen dày đặc.

Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược ở Zaporizhzhia
VOV.VN - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) ngày 18/5 tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi quân Nga khỏi thị trấn Stepnohirsk thuộc tỉnh Zaporizhzhia, khu vực được đánh giá có ý nghĩa chiến thuật quan trọng ở miền Nam Ukraine.

