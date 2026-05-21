Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III

Theo Không quân Mỹ, vụ phóng được thực hiện rạng sáng 20/5 (theo giờ địa phương) từ căn cứ không quân Vandenberg hướng ra Thái Bình Dương. Giới chức Mỹ cho biết hoạt động này đã được lên kế hoạch từ trước và không nhằm phản ứng với bất kỳ diễn biến quốc tế nào.

Tư lệnh Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ, Tướng S.L. Davis nhấn mạnh các vụ thử như vậy đóng vai trò nền tảng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Theo tướng Davis, vụ phóng nhằm xác minh tình trạng và mức độ sẵn sàng của lực lượng ICBM, đồng thời khẳng định khả năng thực hiện nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống, từ kíp vận hành cho tới chính hệ thống vũ khí.

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn được phóng trong một cuộc thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Vandenberg, California, Mỹ, ngày 2/8/2017. Ảnh: Reuters

Vụ phóng diễn ra cùng thời điểm Nga bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân kéo dài ba ngày với sự tham gia của hàng trăm bệ phóng tên lửa, máy bay chiến đấu, tàu chiến mặt nước và ít nhất 8 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược.

Minuteman III hiện là trụ cột của lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ của Mỹ, cùng với tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược tạo thành “bộ ba hạt nhân”. Dù vẫn là xương sống của năng lực răn đe hạt nhân Mỹ, Minuteman III được đánh giá là hệ thống đã cũ theo tiêu chuẩn quân sự hiện đại. Khoảng 400 tên lửa loại này đang được tại các bang Montana, Wyoming và Bắc Dakota, dù chúng được triển khai từ năm 1970 với vòng đời thiết kế ban đầu chỉ khoảng 10 năm.

Không quân Mỹ hiện đang từng bước chuyển sang hệ thống ICBM thế hệ mới mang tên Sentinel nhằm thay thế Minuteman III trong tương lai. Giới chức quân sự Mỹ cho biết các cuộc thử nghiệm định kỳ sẽ tiếp tục được duy trì để bảo đảm lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ “an toàn, tin cậy và hiệu quả” cho tới khi Sentinel được triển khai đầy đủ.