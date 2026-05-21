  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III

Thứ Năm, 10:58, 21/05/2026
VOV.VN - Không quân Mỹ ngày 20/5 cho biết đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang đầu đạn từ căn cứ Vandenberg ở bang California.

Theo Không quân Mỹ, vụ phóng được thực hiện rạng sáng 20/5 (theo giờ địa phương) từ căn cứ không quân Vandenberg hướng ra Thái Bình Dương. Giới chức Mỹ cho biết hoạt động này đã được lên kế hoạch từ trước và không nhằm phản ứng với bất kỳ diễn biến quốc tế nào.

Tư lệnh Bộ chỉ huy tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ, Tướng S.L. Davis nhấn mạnh các vụ thử như vậy đóng vai trò nền tảng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Theo tướng Davis, vụ phóng nhằm xác minh tình trạng và mức độ sẵn sàng của lực lượng ICBM, đồng thời khẳng định khả năng thực hiện nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống, từ kíp vận hành cho tới chính hệ thống vũ khí.

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn được phóng trong một cuộc thử nghiệm tại Căn cứ Không quân Vandenberg, California, Mỹ, ngày 2/8/2017. Ảnh: Reuters

Vụ phóng diễn ra cùng thời điểm Nga bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân kéo dài ba ngày với sự tham gia của hàng trăm bệ phóng tên lửa, máy bay chiến đấu, tàu chiến mặt nước và ít nhất 8 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược.

Minuteman III hiện là trụ cột của lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ của Mỹ, cùng với tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược tạo thành “bộ ba hạt nhân”. Dù vẫn là xương sống của năng lực răn đe hạt nhân Mỹ, Minuteman III được đánh giá là hệ thống đã cũ theo tiêu chuẩn quân sự hiện đại. Khoảng 400 tên lửa loại này đang được tại các bang Montana, Wyoming và Bắc Dakota, dù chúng được triển khai từ năm 1970 với vòng đời thiết kế ban đầu chỉ khoảng 10 năm.

Không quân Mỹ hiện đang từng bước chuyển sang hệ thống ICBM thế hệ mới mang tên Sentinel nhằm thay thế Minuteman III trong tương lai. Giới chức quân sự Mỹ cho biết các cuộc thử nghiệm định kỳ sẽ tiếp tục được duy trì để bảo đảm lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ “an toàn, tin cậy và hiệu quả” cho tới khi Sentinel được triển khai đầy đủ.

Quang Trung/VOV-Washington
Nhật Bản cân nhắc bán tên lửa cho Philippines

Tên lửa Iran bứt phá: Từ vũ khí răn đe đến phương tiện tấn công chính xác cao

Malaysia phản đối Na Uy hủy hợp đồng cung cấp tên lửa cho tàu chiến

Thông điệp từ Nga sau tuyên bố thử thành công tên lửa "mạnh nhất thế giới"

Toàn cảnh quốc tế trưa 13/5: 30 trận địa tên lửa Iran đe dọa tàu chiến Mỹ

