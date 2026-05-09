Thái Lan bắt 145 người Myanmar nhập cư trái phép sau cuộc truy đuổi xuyên đêm

Đại tá Satit Samanphap, chỉ huy đơn vị tuần tra cao tốc khu vực 4 mới đây cho biết, trên cơ sở thông tin tình báo, chiến dịch được triển khai từ tối ngày 7/5 đến sáng ngày 8/5. Theo đó, lực lượng cảnh sát tuần tra cao tốc đã phối hợp các đơn vị chức năng liên quan lập nhiều chốt kiểm soát trên các tuyến đường trọng yếu để đón bắt các đối tượng.

Ảnh người Myanmar nhập cư trái phép bị bắt giữ. Nguồn: Bangkok Post

Đại tá Satit Samanphap cho biết thêm, nhóm đối tượng vận chuyển người nhập cư trái phép sử dụng nhiều xe bán tải. Khi phát hiện chốt kiểm soát, số này lập tức quay đầu bỏ chạy và tách ra nhiều hướng để lẩn trốn. Các đơn vị chức năng đã triển khai một cuộc truy quét quy mô lớn kéo dài xuyên đêm. Đến sáng ngày 8/5, giới chức Thái Lan đã bắt giữ tổng cộng 145 người. Kết quả thẩm tra và xác minh ban đầu cho thấy toàn bộ người bị bắt là công dân Myanmar, trong độ tuổi từ 18 - 23. Nhà chức trách cũng tạm giữ 10 phương tiện đăng ký tại Thái Lan, phần lớn mang biển số tỉnh Chiang Rai.

Theo lời khai ban đầu, một số tài xế cho biết họ được trả khoảng 20.000 baht (khoảng 620 USD) để vận chuyển mỗi người nhập cư trái phép. Nhóm này dự định lưu trú tạm thời tại tỉnh Phitsanulok trong một thời gian, trong khi chờ các đối tượng môi giới gửi định vị để tiếp tục đưa người tới thủ đô Bangkok và các tỉnh miền Trung Thái Lan.

Lực lượng chức năng Thái Lan nhận định đây là một đường dây vận chuyển lao động nhập cư trái phép quy mô lớn, sử dụng tỉnh Phitsanulok làm điểm trung chuyển. Cơ quan điều tra đang kiểm tra điện thoại di động thu giữ từ các tài xế, lần theo các dấu vết giao dịch nhằm xác định các đối tượng cầm đầu.