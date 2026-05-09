中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan bắt 145 người Myanmar nhập cư trái phép sau cuộc truy đuổi xuyên đêm

Thứ Bảy, 14:37, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng Thái Lan ngày 8/5 đã triệt phá một đường dây vận chuyển lao động nhập cư trái phép quy mô lớn tại tỉnh Phitsanulok (miền Bắc Thái Lan); bắt giữ 145 người Myanmar và tạm giữ 10 phương tiện liên quan vụ việc.

Đại tá Satit Samanphap, chỉ huy đơn vị tuần tra cao tốc khu vực 4 mới đây cho biết, trên cơ sở thông tin tình báo, chiến dịch được triển khai từ tối ngày 7/5 đến sáng ngày 8/5. Theo đó, lực lượng cảnh sát tuần tra cao tốc đã phối hợp các đơn vị chức năng liên quan lập nhiều chốt kiểm soát trên các tuyến đường trọng yếu để đón bắt các đối tượng.

thai lan bat 145 nguoi myanmar nhap cu trai phep sau cuoc truy duoi xuyen dem hinh anh 1
Ảnh người Myanmar nhập cư trái phép bị bắt giữ. Nguồn: Bangkok Post

Đại tá Satit Samanphap cho biết thêm, nhóm đối tượng vận chuyển người nhập cư trái phép sử dụng nhiều xe bán tải. Khi phát hiện chốt kiểm soát, số này lập tức quay đầu bỏ chạy và tách ra nhiều hướng để lẩn trốn. Các đơn vị chức năng đã triển khai một cuộc truy quét quy mô lớn kéo dài xuyên đêm. Đến sáng ngày 8/5, giới chức Thái Lan đã bắt giữ tổng cộng 145 người. Kết quả thẩm tra và xác minh ban đầu cho thấy toàn bộ người bị bắt là công dân Myanmar, trong độ tuổi từ 18 - 23. Nhà chức trách cũng tạm giữ 10 phương tiện đăng ký tại Thái Lan, phần lớn mang biển số tỉnh Chiang Rai.

Theo lời khai ban đầu, một số tài xế cho biết họ được trả khoảng 20.000 baht (khoảng 620 USD) để vận chuyển mỗi người nhập cư trái phép. Nhóm này dự định lưu trú tạm thời tại tỉnh Phitsanulok trong một thời gian, trong khi chờ các đối tượng môi giới gửi định vị để tiếp tục đưa người tới thủ đô Bangkok và các tỉnh miền Trung Thái Lan.   

Lực lượng chức năng Thái Lan nhận định đây là một đường dây vận chuyển lao động nhập cư trái phép quy mô lớn, sử dụng tỉnh Phitsanulok làm điểm trung chuyển. Cơ quan điều tra đang kiểm tra điện thoại di động thu giữ từ các tài xế, lần theo các dấu vết giao dịch nhằm xác định các đối tượng cầm đầu.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Thái Lan Myanmar nhập cư trái phép người Myanmar ở Thái Lan lao động nhập cư
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan - Myanmar tăng cường hợp tác quân sự, đảm bảo an ninh biên giới
Thái Lan - Myanmar tăng cường hợp tác quân sự, đảm bảo an ninh biên giới

VOV.VN - Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan Ukris Boontanondha hôm qua (18/3) đã có chuyến thăm Myanmar và hội đàm với Chủ tịch Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác quân sự và phối hợp đảm bảo an ninh biên giới.

Thái Lan - Myanmar tăng cường hợp tác quân sự, đảm bảo an ninh biên giới

Thái Lan - Myanmar tăng cường hợp tác quân sự, đảm bảo an ninh biên giới

VOV.VN - Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan Ukris Boontanondha hôm qua (18/3) đã có chuyến thăm Myanmar và hội đàm với Chủ tịch Ủy ban An ninh và Hòa bình Nhà nước Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác quân sự và phối hợp đảm bảo an ninh biên giới.

Ngoại trưởng Thái Lan: ASEAN cần cách tiếp cận mới với Myanmar sau bầu cử
Ngoại trưởng Thái Lan: ASEAN cần cách tiếp cận mới với Myanmar sau bầu cử

VOV.VN - Tối 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã tới tỉnh Phuket để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan – Myanmar vào ngày 18/2. Hội nghị này sẽ tập trung thảo luận phương hướng quan hệ Thái Lan – Myanmar và vai trò của Myanmar trong ASEAN sau cuộc bầu cử vừa qua.

Ngoại trưởng Thái Lan: ASEAN cần cách tiếp cận mới với Myanmar sau bầu cử

Ngoại trưởng Thái Lan: ASEAN cần cách tiếp cận mới với Myanmar sau bầu cử

VOV.VN - Tối 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đã tới tỉnh Phuket để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan – Myanmar vào ngày 18/2. Hội nghị này sẽ tập trung thảo luận phương hướng quan hệ Thái Lan – Myanmar và vai trò của Myanmar trong ASEAN sau cuộc bầu cử vừa qua.

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử
Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Myanmar vào ngày 22/4. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm thảo luận về tương lai quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia vừa kiện toàn bộ máy Nội các mới.

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử

VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Myanmar vào ngày 22/4. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm thảo luận về tương lai quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia vừa kiện toàn bộ máy Nội các mới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ