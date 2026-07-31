Thái Lan bắt quan chức vận chuyển 400.000 viên ma túy

Tại cuộc họp báo ngày 30/7, ông Prakhongsak Khanpiakaew, lãnh đạo huyện Tha Uthen (tỉnh Nakhon Phanom, Đông Bắc Thái Lan) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Siwat Saengba, Chủ tịch Hội đồng hành chính xã Nong Thao trong lúc vận chuyển 400.000 viên ma túy tổng hợp, được cất giấu trong 2 bao tải phân bón.

Nghi phạm Siwat Saengba bị bắt giữ trong lúc vận chuyển 400.000 viên ma túy tổng hợp, được cất giấu trong 2 bao tải phân bón. Ảnh: Bangkok Post.

Theo giới chức Thái Lan, từ các nguồn tin tình báo, lực lượng chức năng đã bí mật theo dõi nghi phạm Siwat trong thời gian dài. Nhà chức trách nghi ngờ người này đã lợi dụng vị trí trong chính quyền địa phương để tạo vỏ bọc, che giấu vai trò trong một đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn hoạt động dọc sông Mekong, khu vực biên giới giữa Thái Lan và Lào.

Cơ quan điều tra cáo buộc nghi phạm Siwat là một mắt xích có nhiệm vụ tiếp nhận các lô ma túy được đưa trái phép từ Lào sang Thái Lan, cất giấu tại địa điểm ven sông Mekong trước khi tiếp tục vận chuyển và phân phối sâu vào nội địa.

Theo kết quả thẩm vấn ban đầu, nghi phạm Siwat thừa nhận được thuê vận chuyển ma túy song từ chối cung cấp thông tin liên quan đường dây. Nhà chức trách khẳng định sẽ mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo cơ quan điều tra, mạng lưới tội phạm tại khu vực thường đưa hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp vào Thái Lan trong mỗi chuyến hàng. Những người tham gia vận chuyển có thể được trả công hàng trăm nghìn baht (tương đương hàng nghìn USD).

Đầu tháng 7/2026, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đưa công tác phòng chống tội phạm ma túy thành một trong những ưu tiên quốc gia, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hành động thống nhất, tăng cường phối hợp thông tin, thực thi pháp luật. Mục tiêu trọng tâm là triệt phá các mạng lưới ma túy và phòng ngừa, ngăn chặn các tổ chức tội phạm lợi dụng Thái Lan làm tuyến trung chuyển ma túy.