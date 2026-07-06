Thái Lan lần ra đường dây tội phạm từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

Thiếu tướng Somboon Thiankhao, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy Thái Lan ngày 5/7 cho biết, hơn 1 kg heroin nữ tiếp viên hàng không của Thai Airways bị cáo buộc vận chuyển sang Australia hôm 25/6 nhiều khả năng có nguồn gốc từ một đường dây ma túy ở Myanmar.

Nghi phạm Uthai Khanapiwat khai báo với cảnh sát nơi phi tang các túi vải dùng để cất giấu heroin. Nguồn: Cảnh sát Thái Lan

Ông Somboon nhận định, số ma túy này không được đưa trực tiếp từ Myanmar vào Thái Lan, mà đi đường vòng qua miền Bắc Lào trước khi xâm nhập nước này qua huyện Chiang Kham, tỉnh Phayao, nhằm né tránh các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt dọc tuyến biên giới Thái Lan - Myanmar. Từ Chiang Kham, ma túy tiếp tục được phân phối trong nước và một phần lớn được đưa ra nước ngoài. Lãnh đạo Cục Phòng chống ma túy Thái Lan nhấn mạnh, việc liên tiếp phát hiện, thu giữ ma túy tổng hợp tại khu vực tiếp tục củng cố nhận định này.

Cơ quan chức năng Thái Lan mới đây cũng đã bắt giữ Uthai Khanapiwat - nghi phạm bị cáo buộc nhận bưu kiện chứa heroin từ huyện Chiang Kham và đưa về cất giấu tại nơi ở, trước khi giao cho nữ tiếp viên hàng không của Thai Airways tại Bangkok. Số ma túy được ngụy trang trong các túi vải in họa tiết voi. Đối tượng được cho là đã từng thực hiện 3 phi vụ tương tự, với tiền công 60.000 baht/chuyến (khoảng 1.800 USD).

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 3/7 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, bịt kín những lỗ hổng mà các đường dây tội phạm có thể lợi dụng để buôn lậu ma túy. Thủ tướng nhấn mạnh việc khẳng định với cộng đồng quốc tế rằng Thái Lan sẽ hành động quyết liệt là yêu cầu cấp bách, tuyệt đối không để tội phạm ma túy làm hoen ố hình ảnh quốc gia, cản trở phát triển kinh tế, đầu tư nước ngoài và đe dọa an toàn xã hội.