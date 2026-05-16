Thái Lan, Campuchia bác tin giao tranh, phối hợp hồi hương dân làng mất tích

Thứ Bảy, 19:32, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giới chức Thái Lan và Campuchia mới đây đã cùng lên tiếng bác bỏ các thông tin lan truyền về đụng độ vũ trang tại khu vực biên giới hai nước, đồng thời phối hợp hồi hương một dân làng bị mất tích trước đó.

Theo truyền thông địa phương, vào khoảng 18h25 tối ngày 14/5, một tiếng nổ đã được ghi nhận gần căn cứ tác chiến Ta Maria ở tỉnh Sisaket (Thái Lan), khu vực giáp biên giới với Campuchia.

Quân khu 2 của Thái Lan cho biết, do thời điểm xảy ra vụ việc trời tối và tầm nhìn hạn chế, các binh sĩ tại khu vực không thể xác định vị trí phát ra tiếng nổ cũng như nguyên nhân vụ việc. Sau đó, chỉ huy quân đội của hai nước tại khu vực đã phối hợp kiểm tra tình hình và khẳng định không xảy ra giao tranh.

thai lan, campuchia bac tin giao tranh, phoi hop hoi huong dan lang mat tich hinh anh 1
Giới chức Thái Lan và Campuchia phối hợp hồi hương một công dân Thái Lan về nước vào ngày 15/5. Ảnh: Nguồn Quân khu 2 của Thái Lan

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cũng bác bỏ các thông tin về giao tranh tại khu vực biên giới, đồng thời cảnh báo việc lan truyền các tin tức không chính xác có nguy cơ làm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới.

Trong ngày hôm qua (15/5), giới chức Thái Lan và Campuchia đã thông qua cơ chế Ủy ban biên giới khu vực (RBC) phối hợp hồi hương một dân làng Thái Lan bị mất tích từ ngày 25/4. Theo truyền thông địa phương, người này được cho là đã đi vào rừng ở khu vực biên giới để tìm kiếm lâm sản và bị giới chức Campuchia tạm giữ do nhập cảnh trái phép.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Adul Boonthumjaroen khẳng định, việc hai bên phối hợp hồi hương công dân Thái Lan là tín hiệu tích cực trong hợp tác giữa hai nước.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Campuchia bác tin giao tranh hồi hương dân làng mất tích giới chức đụng độ vũ trang khu vực biên giới
Tin liên quan

Thái Lan và Campuchia bàn giao 635 nghi phạm lừa đảo

VOV.VN - Hôm qua (30/4), giới chức Campuchia đã phối hợp với phía Thái Lan bàn giao 635 công dân Thái nghi liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến, thông qua cửa khẩu Khlong - Luek, tỉnh Sakaeo.

Thái Lan - Campuchia họp biên giới định kỳ, cam kết duy trì hòa bình và ổn định

VOV.VN - Ngày 02/2, Quân khu 2 của Thái Lan và Quân khu 4 Campuchia đã tổ chức cuộc họp định kỳ hằng tháng trong khuôn khổ Ủy ban biên giới khu vực (RBC), nhằm rà soát việc thực hiện các thỏa thuận song phương và tăng cường phối hợp duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

Quân đội Thái Lan và Campuchia xử lý sự cố tại khu vực biên giới

VOV.VN - Quân đội Thái Lan ngày 31/1 cho biết, đã xảy ra sự cố ở khu vực biên giới giáp Campuchia tại huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket. Chỉ huy quân đội hai bên đã kịp thời trao đổi, phối hợp xử lý sự cố và kiểm soát tình hình.

