Thái Lan, Campuchia bác tin giao tranh, phối hợp hồi hương dân làng mất tích

Theo truyền thông địa phương, vào khoảng 18h25 tối ngày 14/5, một tiếng nổ đã được ghi nhận gần căn cứ tác chiến Ta Maria ở tỉnh Sisaket (Thái Lan), khu vực giáp biên giới với Campuchia.

Quân khu 2 của Thái Lan cho biết, do thời điểm xảy ra vụ việc trời tối và tầm nhìn hạn chế, các binh sĩ tại khu vực không thể xác định vị trí phát ra tiếng nổ cũng như nguyên nhân vụ việc. Sau đó, chỉ huy quân đội của hai nước tại khu vực đã phối hợp kiểm tra tình hình và khẳng định không xảy ra giao tranh.

Giới chức Thái Lan và Campuchia phối hợp hồi hương một công dân Thái Lan về nước vào ngày 15/5. Ảnh: Nguồn Quân khu 2 của Thái Lan

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cũng bác bỏ các thông tin về giao tranh tại khu vực biên giới, đồng thời cảnh báo việc lan truyền các tin tức không chính xác có nguy cơ làm leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới.

Trong ngày hôm qua (15/5), giới chức Thái Lan và Campuchia đã thông qua cơ chế Ủy ban biên giới khu vực (RBC) phối hợp hồi hương một dân làng Thái Lan bị mất tích từ ngày 25/4. Theo truyền thông địa phương, người này được cho là đã đi vào rừng ở khu vực biên giới để tìm kiếm lâm sản và bị giới chức Campuchia tạm giữ do nhập cảnh trái phép.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Adul Boonthumjaroen khẳng định, việc hai bên phối hợp hồi hương công dân Thái Lan là tín hiệu tích cực trong hợp tác giữa hai nước.