Thái Lan điều tra bê bối gian lận thi tuyển công chức lớn nhất lịch sử

Vụ việc bị phanh phui khi lực lượng chức năng bất ngờ đột kích một ngôi nhà tại tỉnh Nonthaburi trong tháng 6 vừa qua, bắt giữ 10 nghi phạm, phần lớn là công chức nhà nước, đang trực tiếp chỉnh sửa khoảng 3.000 tờ trả lời trắc nghiệm nhằm hợp thức hóa kết quả cho những thí sinh “chạy tiền”. Điều tra mở rộng cho thấy mạng lưới này hoạt động tinh vi, thu tiền hối lộ từ 350.000 đến 800.000 baht (10.000 – 21.000 USD) cho mỗi suất trúng tuyển, tùy vị trí công việc.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anutin Charnvirakul cầm 1 tờ bài thi trắc nghiệm có dấu hiệu gian lận. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Worasit Liangprasit, kiểm tra sơ bộ cho thấy có sai lệch nghiêm trọng trong bài thi của 5.000 người trên tổng số 15.000 nhân sự vừa được Cục Chính quyền Địa phương (DLA) tuyển dụng. Kỳ thi toàn quốc diễn ra cuối năm ngoái với hơn 400.000 thí sinh tham gia, khiến cơ quan chức năng phải mở rộng quy mô rà soát. Đáng chú ý, nhóm công chức này mới nhận việc từ ngày 1/7 sau khi lệnh đóng băng tuyển dụng được gỡ bỏ, nhưng nay đối mặt nguy cơ bị sa thải và truy thu toàn bộ tiền lương.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anutin Charnvirakul khẳng định lập trường “không khoan nhượng với tham nhũng”, tuyên bố sẽ áp dụng quy trình kỷ luật nội bộ để sa thải ngay những cá nhân vi phạm khi có bằng chứng rõ ràng, thay vì chờ đợi kết quả điều tra kéo dài của Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (NACC). Ngoài việc bị sa thải, các công chức gian lận sẽ phải đối mặt với các xử lý pháp lý nghiêm khắc và hoàn trả toàn bộ số tiền lương đã nhận từ ngân sách.

Không chỉ dừng lại ở các thí sinh gian lận, chiến dịch chống tham nhũng lần này còn mở rộng tới cấp quản lý. Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Unsit Sampuntharat cũng xác nhận đã phát lệnh điều tra khẩn đối với 5 quan chức cấp cao bị nghi ngờ có liên quan trực tiếp và tiếp tay cho đường dây gian lận thi cử quy mô lớn này.