Australia phát hiện hơn 1.200 trường hợp gian lận thi cử bằng AI

Báo cáo vừa được công bố của Cơ quan Tiêu chuẩn Giáo dục bang New South Wales (Australia) cho thấy, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cơ quan này phát hiện 1.270 trường hợp gian lận có sử dụng AI. Đây là năm thứ hai bang New South Wales ghi nhận số trường hợp sử dụng AI để gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vượt 1.000 vụ việc. Trong đó, các bài tự luận làm ở nhà có tỷ lệ gian lận cao nhất, với 725 trường hợp. Trong số những trường hợp sử dụng AI không đúng quy định, có tới 52% bị trừ điểm, 39% bị chấm điểm 0 và 4% bị cảnh cáo.

Ảnh minh họa: ABC News

Bên cạnh đó, cơ quan giáo dục cũng phát hiện 116 trường hợp sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe không dây… để gian lận trong thời gian làm bài thi.

Giáo sư Matt Bower, chuyên gia về ứng dụng công nghệ trong giáo dục thuộc Đại học Macquarie, cho biết trong khi học sinh đang được khuyến khích sử dụng AI để nâng cao chất lượng học tập, các em cũng cần được hướng dẫn để hiểu và sử dụng công nghệ này đúng cách, thay vì sử dụng AI để giảm bớt tư duy và nỗ lực học tập.

Giáo sư Matt Bower cũng cho rằng hệ thống giáo dục cần tìm ra sự cân bằng giữa việc phát triển các kỹ năng và hiểu biết về AI với việc phát triển kiến thức, để các bài kiểm tra vẫn giúp giáo viên đánh giá chính xác năng lực tư duy của học sinh, ngay cả khi các em sử dụng AI một cách có trách nhiệm.

Bà Anna Caro, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường trung học bang New South Wales, cho biết các giáo viên trong bang đang thành thạo hơn trong việc nhận diện và phát hiện hành vi sử dụng AI không đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều trường học đã bắt đầu thay đổi cách đánh giá học sinh lớp 12 bằng cách bổ sung các bài thi vấn đáp và yêu cầu giáo viên theo dõi tiến độ làm bài của học sinh trước khi bài thi được nộp để chấm điểm.