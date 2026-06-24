Thái Lan hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức sau bê bối gian lận thi cử

Phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp tại Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh: “Thư ký thường trực Bộ Nội vụ phải hủy bỏ kỳ thi này dù kết quả đã được công bố… Vì quy trình tổ chức thi cử là bất hợp pháp, nên các kết quả buộc phải bị thu hồi. Việc hủy bỏ kết quả bổ nhiệm cũng sẽ được xem xét cụ thể đối với những thí sinh bị chứng minh có hành vi gian lận”.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul trả lời báo giới tại Tòa nhà Chính phủ hôm 24/6/2026. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Vụ việc bị phanh phui sau khi cảnh sát bắt quả tang một nhóm đối tượng, chủ yếu là quan chức chính phủ, đang sửa đổi phiếu trả lời trắc nghiệm của khoảng 3.000 thí sinh trong một căn nhà ở tỉnh Nonthaburi. Theo điều tra, mỗi thí sinh phải chi trả từ 350.000 đến 800.000 baht (từ 10.000 đến hơn 20.000 USD) để được sửa điểm. Kỳ thi được Cục Quản lý Địa phương tổ chức vào năm ngoái nhằm tuyển dụng 6.669 công chức.

Thủ tướng Anutin bày tỏ sự phẫn nộ, khẳng định những người trúng tuyển bằng con đường này hoàn toàn không đủ tư cách làm công chức. Ông Anutin cho rằng việc các quan chức tương lai bắt đầu sự nghiệp bằng hành vi tham nhũng là điều “gây phẫn nộ và hủy hoại sự phát triển quốc gia”.

Để xử lý triệt để vụ việc, Thủ tướng Anutin đã chỉ đạo điều tra toàn diện để làm rõ và xử lý tất cả các đối tượng có liên quan, bất kể ở cấp trung ương hay địa phương. Ông Anutin cũng yêu cầu kỷ luật nghiêm các cán bộ sai phạm, điều chuyển ngay một số cán bộ thuộc Cục Quản lý Địa phương có liên quan tới vụ việc sang vị trí không hoạt động, đồng thời biểu dương lực lượng chức năng đã kiên quyết triệt phá đường dây gian lận.

Cục Quản lý Địa phương Thái Lan đã thuê Trường Đại học Srinakharinwirot đứng ra tổ chức kỳ thi và lưu trữ toàn bộ bài thi. Đại diện nhà trường cho biết đang thành lập Ủy ban nội bộ để điều tra quy trình quản lý, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra của chính phủ nhằm làm sáng tỏ vụ việc.

Đây là một trong những động thái mạnh tay của chính phủ Thái Lan nhằm siết chặt kỷ cương, chống tham nhũng trong hệ thống công vụ.