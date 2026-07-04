Thái Lan: Trấn áp ma túy là ưu tiên quốc gia, siết chặt kiểm soát tại sân bay

Động thái quyết liệt của Thái Lan được đưa ra sau vụ việc một tiếp viên hãng hàng không Thai Airways bị bắt tại sân bay Melbourne, Australia, với cáo buộc vận chuyển hơn 1kg heroin, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín quốc gia.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul chủ trì họp Ủy ban Quốc gia về Phòng chống và Trấn áp tội phạm ma túy hôm 3/7. Nguồn: Chính phủ Thái Lan

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về Phòng chống và Trấn áp tội phạm ma túy ngày 3/7, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, bịt kín những lỗ hổng các đường dây tội phạm có thể lợi dụng để buôn lậu ma túy. Ông nhấn mạnh việc khẳng định với cộng đồng quốc tế rằng Thái Lan sẽ hành động quyết liệt là yêu cầu cấp bách, tuyệt đối không để tội phạm ma túy làm hoen ố hình ảnh quốc gia, cản trở phát triển kinh tế, đầu tư nước ngoài và đe dọa an toàn xã hội.

Tại cuộc họp, Ủy ban nhận định một trong những thách thức lớn hiện nay là các cơ sở sản xuất ma túy tại khu vực Tam giác Vàng vẫn duy trì hoạt động. Từ khu vực biên giới, các mạng lưới tội phạm tìm cách đưa ma túy vào Thái Lan để tập kết, phân phối trong nước cũng như vận chuyển đến các quốc gia khác.

Trước mắt, nhằm ngăn chặn nguy cơ các đường dây tội phạm lợi dụng đường hàng không để vận chuyển ma túy, Ủy ban đã thống nhất triển khai một số biện pháp siết chặt kiểm soát an ninh tại sân bay. Theo đó, quy trình kiểm tra hành lý của hành khách xuất cảnh sẽ được tăng cường, không chỉ thông qua máy soi chiếu an ninh mà còn mở rộng việc sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện ma túy. Đặc biệt, hành lý của các thành viên tổ bay sẽ chịu sự kiểm tra chặt chẽ hơn so với trước đây.

Đồng thời, Trung tâm Đào tạo Hàng không Dân dụng và các hãng hàng không được yêu cầu khẩn trương ban hành quy định quản lý chặt chẽ thành viên tổ bay trong việc nhận vận chuyển hộ vật phẩm do người khác gửi. Cùng với đó, cơ sở dữ liệu giữa Cục Hải quan, Cơ quan Quản lý Sân bay và các lực lượng liên quan sẽ tăng cường kết nối, liên thông nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Liên quan đến vụ việc một nữ tiếp viên hãng hàng không Thai Airways bị bắt tại sân bay Melbourne, Australia hôm 25/6 với cáo buộc mang theo hơn 1kg heroin, giới chức Thái Lan đang phối hợp với phía đối tác Australia mở rộng điều tra. Theo thông tin ban đầu, đường dây này có quy mô và hoạt động phức tạp, với nhiều mắt xích tham gia tuyển mộ, đóng gói, vận chuyển và phân phối ma túy ra nước ngoài. Một tài khoản Facebook có tên “Rose Rose” đã thuê nữ tiếp viên vận chuyển ma túy dưới vỏ bọc sản phẩm địa phương, với tiền công là 8.800 baht (khoảng 265 USD). Giới chức Thái Lan hôm 2/7 đã bắt giữ người giao bưu kiện cho nữ tiếp viên tại Bangkok và một nghi phạm khác bị cho là tham gia vận chuyển bưu kiện từ khu vực biên giới về thủ đô.

Đáng chú ý, trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, ngày 30/6 và 1/7, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện và trấn áp một số đối tượng âm mưu vận chuyển ma túy từ Bangkok sang Australia và Đài Loan thông qua thủ đoạn tương tự. Nhà chức trách đã thu giữ hơn 20kg heroin được cất giấu bên trong các sản phẩm địa phương như: quần áo, cà phê và đồ trang trí.