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Cải chính

Thái Lan lên kế hoạch tinh giản 30.000 công chức trong 5 năm

Thứ Bảy, 10:49, 31/10/2026
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VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến triển khai chương trình nghỉ hưu trước tuổi trước tháng 10/2027 nhằm tinh giản khoảng 30.000 công chức trong vòng 5 năm, qua đó tinh gọn bộ máy hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công.

 

Ngày 30/10, Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt cho biết chính phủ đang hoàn thiện đề xuất về chương trình nghỉ hưu trước tuổi đối với công chức, dự kiến trình Nội các xem xét vào giữa tháng 11/2026. Chương trình đặt mục tiêu tinh giản khoảng 5% nhân sự mỗi năm, với tổng số 30.000 công chức trong vòng 5 năm.

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Công chức Thái Lan. Ảnh: Chính phủ Thái Lan.

Theo ông Pakorn, chương trình sẽ ưu tiên công chức từ 50 tuổi trở lên. Trường hợp số lượng đăng ký không đạt chỉ tiêu đề ra, Chính phủ có thể xem xét mở rộng sang nhóm công chức từ 40 tuổi trở lên, đi kèm những điều kiện cụ thể.

Để khuyến khích công chức tham gia, Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu mức hỗ trợ tài chính tối đa tương đương 15 tháng lương. Tuy nhiên, ông Pakorn nhấn mạnh đây là mức trần hỗ trợ, không bảo đảm tất cả người đăng ký đều được hưởng mức này. Khoản hỗ trợ thực tế sẽ được tính toán dựa trên thời gian công tác còn lại của từng trường hợp.

Đáng chú ý, công chức tham gia chương trình phải ký cam kết tự nguyện chấm dứt công tác và không quay trở lại làm việc tại cơ quan nhà nước. Các điều kiện và tiêu chí cụ thể hiện đang được hoàn thiện và Văn phòng Ủy ban Công vụ sẽ công bố sau khi thống nhất.  

Liên quan phương án tinh giản biên chế, ông Pakorn cho biết với mỗi công chức nghỉ việc theo chương trình, chính phủ sẽ bãi bỏ một vị trí trong biên chế. Vị trí cắt giảm không nhất thiết phải đúng vị trí người nghỉ hưu sớm đang đảm nhiệm, mà có thể lựa chọn một vị trí khác, tùy theo yêu cầu thực tế. Biện pháp này nhằm thu hẹp quy mô biên chế và từng bước loại bỏ những vị trí không còn cần thiết.

Phó Thủ tướng Pakorn khẳng định mục tiêu của chương trình không đơn thuần là cắt giảm số lượng công chức mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công, trong đó chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ số.

PV/VOV-Bangkok
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