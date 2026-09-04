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Thái Lan đẩy mạnh tinh giản bộ máy, đề xuất công chức từ 40 tuổi nghỉ hưu sớm

Thứ Sáu, 10:53, 04/09/2026
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VOV.VN - Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch tinh giản bộ máy chính phủ, với phương án cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện nghỉ hưu sớm và nhận hỗ trợ một lần.

Biện pháp này của Thái Lan được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng ngân sách, tạo dư địa tái cơ cấu nhân sự và đẩy nhanh quá trình xây dựng nền công vụ số. 

thai lan day manh tinh gian bo may, de xuat cong chuc tu 40 tuoi nghi huu som hinh anh 1
Ảnh công chức Thái Lan. Nguồn: Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan

Đề xuất cho phép công chức từ 40 tuổi đủ điều kiện tham gia chương trình nghỉ hưu sớm đã nhận được sự đồng thuận về nguyên tắc tại cuộc họp về quản lý nhân lực khu vực công mới đây do Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt chủ trì.  

So với các tiêu chí trước đây, phương án mới mở rộng đáng kể phạm vi đối tượng có thể tham gia. Theo đó, nhóm thứ nhất gồm công chức từ 50 tuổi trở lên hoặc có ít nhất 25 năm công tác trong khu vực công. Nhóm thứ hai gồm công chức từ 40-49 tuổi, có ít nhất 10 năm công tác.

Điểm đáng chú ý là cả hai nhóm dự kiến được áp dụng cùng một cơ chế hỗ trợ, với khoản chi trả đặc biệt một lần tối đa tương đương 12 tháng lương. Tuy nhiên, khoản hỗ trợ này sẽ gắn với yêu cầu cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 1:1, tức cứ một công chức tham gia chương trình thì đơn vị chủ quản phải cắt giảm một vị trí trong biên chế. Vị trí cắt giảm không nhất thiết phải đúng vị trí người nghỉ hưu sớm đang đảm nhiệm, mà có thể lựa chọn một vị trí khác trong đơn vị, tùy theo yêu cầu thực tế.

Đáng chú ý, đề xuất cũng đặt ra điều kiện chặt chẽ với người tham gia chương trình. Theo đó, những người đã nhận hỗ trợ nghỉ hưu sớm sẽ không được quay trở lại làm công chức hoặc đảm nhiệm vị trí thường xuyên tại bất kỳ cơ quan, tổ chức nào thuộc khu vực nhà nước.

Trong trường hợp vẫn cần duy trì công việc liên quan biên chế đã bị cắt giảm, các cơ quan nhà nước có thể thuê nhân sự bên ngoài, trong đó ưu tiên sử dụng chuyên gia công nghệ nhằm thúc đẩy ứng dụng các giải pháp số.

Theo kế hoạch, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí và quy định chi tiết trước khi trình Ủy ban phụ trách hoạch định chính sách và kế hoạch nhân lực khu vực công cùng Nội các Thái Lan xem xét, phê duyệt. Giới chức Thái Lan kỳ vọng cách tiếp cận này sẽ giúp giảm áp lực chi ngân sách dài hạn, đồng thời tạo điều kiện tái cơ cấu đội ngũ công chức theo hướng tinh gọn, linh hoạt và phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số của bộ máy nhà nước.

PV/VOV-Bangkok
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