Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn

Lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Songkhla (miền Nam Thái Lan) hôm 14/5 đã bắt giữ một công dân Malaysia tại trạm kiểm soát huyện Hat Yai. Khám xét xe, cảnh sát phát hiện 102 kg ma túy đá giấu trong thùng loa phía sau. Nghi phạm khai vận chuyển số ma túy từ Bangkok sang Malaysia để lấy thù lao khoảng 15.000 ringgit (gần 4.000 USD), và đây là lần thứ hai thực hiện hành vi này.

6 đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy bị bắt giữ sau khi 300kg ma túy đá (crystal methamphetamine) được tìm thấy giấu trong xe tải của chúng tại một trạm xăng ở quận Rat Burana, Bangkok vào hôm 12/5/2026. (Ảnh: Cục Kiểm soát Ma túy Thái Lan)

Ngày 12/5, Cục Phòng chống Ma túy (ONCB) phối hợp với Sở Cảnh sát Thủ đô Bangkok bắt giữ 6 nghi phạm tại quận Rat Burana. Lực lượng chức năng thu giữ 300 kg ma túy đá giấu trong xe tải, đồng thời tịch thu nhiều tài sản trị giá khoảng 46 triệu baht (hơn 1,4 triệu USD), gồm đất đai, nhà cửa, xe cộ và trang sức. Các nghi phạm cư trú tại tỉnh Narathiwat, bị cáo buộc tham gia đường dây buôn bán trái phép ma túy loại 1 – nhóm chất nguy hiểm nhất như methamphetamine, MDMA, heroin và ketamine.

Thiếu tướng Suriya Singhakamol, Tổng thư ký ONCB, cho biết chiến dịch đã ngăn chặn thành công số ma túy trước khi bị tuồn ra nước ngoài, đồng thời khẳng định cuộc điều tra sẽ tiếp tục mở rộng nhằm triệt phá toàn bộ mạng lưới, truy tố những kẻ tài trợ và chủ mưu. Các cơ quan chức năng nhận định Thái Lan đang ngày càng bị lợi dụng như một trung tâm trung chuyển ma túy khối lượng lớn sang các nước láng giềng, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và an toàn cộng đồng.