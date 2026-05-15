  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thái Lan liên tiếp triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn

Thứ Sáu, 16:24, 15/05/2026
VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa ghi nhận hai vụ bắt giữ ma túy đá với số lượng lớn trong tuần qua, cho thấy nước này tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng của các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Lực lượng phòng chống ma túy tỉnh Songkhla (miền Nam Thái Lan) hôm 14/5 đã bắt giữ một công dân Malaysia tại trạm kiểm soát huyện Hat Yai. Khám xét xe, cảnh sát phát hiện 102 kg ma túy đá giấu trong thùng loa phía sau. Nghi phạm khai vận chuyển số ma túy từ Bangkok sang Malaysia để lấy thù lao khoảng 15.000 ringgit (gần 4.000 USD), và đây là lần thứ hai thực hiện hành vi này.

6 đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy bị bắt giữ sau khi 300kg ma túy đá (crystal methamphetamine) được tìm thấy giấu trong xe tải của chúng tại một trạm xăng ở quận Rat Burana, Bangkok vào hôm 12/5/2026. (Ảnh: Cục Kiểm soát Ma túy Thái Lan)

Ngày 12/5, Cục Phòng chống Ma túy (ONCB) phối hợp với Sở Cảnh sát Thủ đô Bangkok bắt giữ 6 nghi phạm tại quận Rat Burana. Lực lượng chức năng thu giữ 300 kg ma túy đá giấu trong xe tải, đồng thời tịch thu nhiều tài sản trị giá khoảng 46 triệu baht (hơn 1,4 triệu USD), gồm đất đai, nhà cửa, xe cộ và trang sức. Các nghi phạm cư trú tại tỉnh Narathiwat, bị cáo buộc tham gia đường dây buôn bán trái phép ma túy loại 1 – nhóm chất nguy hiểm nhất như methamphetamine, MDMA, heroin và ketamine.

Thiếu tướng Suriya Singhakamol, Tổng thư ký ONCB, cho biết chiến dịch đã ngăn chặn thành công số ma túy trước khi bị tuồn ra nước ngoài, đồng thời khẳng định cuộc điều tra sẽ tiếp tục mở rộng nhằm triệt phá toàn bộ mạng lưới, truy tố những kẻ tài trợ và chủ mưu. Các cơ quan chức năng nhận định Thái Lan đang ngày càng bị lợi dụng như một trung tâm trung chuyển ma túy khối lượng lớn sang các nước láng giềng, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và an toàn cộng đồng.

Cảnh sát Thái Lan triệt phá các đường dây ma túy lớn trong dịp lễ Songkran

VOV.VN - Trong dịp Tết cổ truyền té nước Songkran, lực lượng chức năng Thái Lan đã liên tiếp triển khai các chiến dịch cao điểm trấn áp tội phạm ma túy. Cảnh sát Thái Lan hôm qua (16/4) thông báo tiếp tục triệt phá một đường dây lớn, thu giữ số ma túy trị giá hơn 300 triệu Baht, tương đương khoảng 9,3 triệu USD.

PV/VOV-Bangkok
Tag: thái lan ma túy triệt phá các vụ buôn ma túy khối lượng lớn ma túy đá
Thái Lan thu giữ gần 2 tấn ma túy đá tại bến phà Bangkok ngay trước lễ Songkran
VOV.VN - Trong bối cảnh Tết cổ truyền té nước Songkran sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13-15/4, lực lượng an ninh Thái Lan trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai các chiến dịch cao điểm nhằm trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách quốc tế.

Cảnh sát Thái Lan thu giữ 1,5 tấn ma túy trị giá hơn 15 triệu USD
VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan ngày 7/3 thông báo đã triệt phá một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn tại huyện Kamphaeng Saen, tỉnh Nakhon Pathom, đồng thời thu giữ 1,5 tấn chất cấm, với tổng giá trị khoảng 520 triệu Bạt (hơn 16 triệu USD).

Quân đội Thái Lan tiêu diệt 4 đối tượng, thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp
VOV.VN - Lực lượng chức năng Thái Lan hôm qua (5/3) cho biết đã tiêu diệt 4 đối tượng trong một đường dây buôn lậu ma túy, đồng thời thu giữ 600.000 viên ma túy tổng hợp tại tỉnh Chiang Mai, miền Bắc nước này.

