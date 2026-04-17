Cảnh sát Thái Lan triệt phá các đường dây ma túy lớn trong dịp lễ Songkran

Thứ Sáu, 11:43, 17/04/2026
VOV.VN - Trong dịp Tết cổ truyền té nước Songkran, lực lượng chức năng Thái Lan đã liên tiếp triển khai các chiến dịch cao điểm trấn áp tội phạm ma túy. Cảnh sát Thái Lan hôm qua (16/4) thông báo tiếp tục triệt phá một đường dây lớn, thu giữ số ma túy trị giá hơn 300 triệu Baht, tương đương khoảng 9,3 triệu USD.

Trung tướng Wattana Yeejeen, Tư lệnh Cảnh sát Vùng 1 mới đây cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành một chiến dịch truy quét nhằm vào mạng lưới ma túy có tên “Bank Phetchabun”. Nhóm tội phạm này bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt sau khi giới chức Thái Lan phát hiện manh mối trong quá trình mở rộng điều tra một vụ án ma túy tại tỉnh Ayutthaya hồi tháng 3/2026.

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra tang vật vụ án. Nguồn: Cảnh sát Vùng 1 Thái Lan

Theo Tư lệnh cảnh sát Vùng 1, nhóm tội phạm này hoạt động với phương thức rất tinh vi. Các đối tượng sử dụng một đoàn xe, gồm xe dẫn đường, xe cảnh giới và xe chở hàng để vận chuyển hơn 9,5 triệu viên ma túy tổng hợp đến kho chứa tại tỉnh Ayutthaya (cách thủ đô Bangkok khoảng 80km) vào ngày 13/4, đúng dịp lễ hội Songkran. Kho chứa ma túy được ngụy trang thành kho chứa me nhằm che đậy hành vi phạm tội.

Giới chức Thái Lan đã tiến hành vụ đột kích vào rạng sáng ngày 14/4 và bắt giữ 3 nghi phạm. Một đối tượng khác, được cho là người điều phối hoạt động của đường dây đã bỏ trốn. Cảnh sát đang hoàn tất thủ tục để ban hành lệnh truy bắt. Trung tướng Wattana cũng chỉ đạo tiếp tục mở rộng điều tra nhằm triệt phá toàn bộ các mắt xích trong mạng lưới và truy vết khối tài sản phi pháp từ hoạt động phạm tội.

Trước đó, ngay trước thềm lễ hội Songkran, ngày 10/4, lực lượng chức năng Thái Lan cũng đã thu giữ gần 2 tấn ma túy đá được ngụy trang tinh vi trên một xe tải chuẩn bị xuống phà tại bến Seahorse, gần trung tâm thủ đô Bangkok, để đi tới đảo du lịch Koh Samui. Cùng thời điểm, tại tỉnh Khon Kaen (Đông Bắc Thái Lan), giới chức cũng bắt giữ 3 người mang quốc tịch Malaysia trong lúc đang vận chuyển 97kg ma túy đá. 

Những nỗ lực của lực lượng chức năng Thái Lan góp phần quan trọng đảm bảo an toàn cho người dân và du khách quốc tế trong dịp diễn ra lễ hội Songkran. Riêng tại thủ đô Bangkok, mùa lễ hội năm nay ước tính đã thu hút gần 5 triệu người tham gia các hoạt động vui chơi, tăng hơn 90% so với năm trước.

Thái Lan cảnh báo gia tăng lừa đảo trực tuyến dịp lễ hội Songkran

VOV.VN - Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến Thái Lan mới đây ghi nhận hơn 7.300 vụ lừa đảo trực tuyến trong tuần vừa qua, gây thiệt hại lớn về tài sản. Giới chức Thái Lan đã phát đi cảnh báo về một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong dịp lễ hội Songkran mừng Tết cổ truyền nước này.

PV/VOV-Bangkok
Thái Lan thu giữ gần 2 tấn ma túy đá tại bến phà Bangkok ngay trước lễ Songkran
Thái Lan thu giữ gần 2 tấn ma túy đá tại bến phà Bangkok ngay trước lễ Songkran

VOV.VN - Trong bối cảnh Tết cổ truyền té nước Songkran sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13-15/4, lực lượng an ninh Thái Lan trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai các chiến dịch cao điểm nhằm trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách quốc tế.

Thái Lan thu giữ gần 2 tấn ma túy đá tại bến phà Bangkok ngay trước lễ Songkran

Thái Lan thu giữ gần 2 tấn ma túy đá tại bến phà Bangkok ngay trước lễ Songkran

VOV.VN - Trong bối cảnh Tết cổ truyền té nước Songkran sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13-15/4, lực lượng an ninh Thái Lan trên toàn quốc đã đồng loạt triển khai các chiến dịch cao điểm nhằm trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách quốc tế.

Thái Lan cân nhắc đóng cửa trạm xăng ban đêm để tiết kiệm nhiên liệu
Thái Lan cân nhắc đóng cửa trạm xăng ban đêm để tiết kiệm nhiên liệu

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này đang xem xét biện pháp đóng cửa các trạm xăng từ 22h đến 5h sáng, bắt đầu sau kỳ nghỉ lễ năm mới Songkran, nhằm tiết kiệm năng lượng và kiểm soát tiêu thụ dầu trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông.

Thái Lan cân nhắc đóng cửa trạm xăng ban đêm để tiết kiệm nhiên liệu

Thái Lan cân nhắc đóng cửa trạm xăng ban đêm để tiết kiệm nhiên liệu

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nước này đang xem xét biện pháp đóng cửa các trạm xăng từ 22h đến 5h sáng, bắt đầu sau kỳ nghỉ lễ năm mới Songkran, nhằm tiết kiệm năng lượng và kiểm soát tiêu thụ dầu trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông.

Thái Lan ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp tại miền Bắc do cháy rừng và bụi mịn
Thái Lan ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp tại miền Bắc do cháy rừng và bụi mịn

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để đối phó với tình trạng cháy rừng và ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ngày càng nghiêm trọng tại khu vực miền Bắc.

Thái Lan ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp tại miền Bắc do cháy rừng và bụi mịn

Thái Lan ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp tại miền Bắc do cháy rừng và bụi mịn

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để đối phó với tình trạng cháy rừng và ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ngày càng nghiêm trọng tại khu vực miền Bắc.

