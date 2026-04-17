Cảnh sát Thái Lan triệt phá các đường dây ma túy lớn trong dịp lễ Songkran

Trung tướng Wattana Yeejeen, Tư lệnh Cảnh sát Vùng 1 mới đây cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành một chiến dịch truy quét nhằm vào mạng lưới ma túy có tên “Bank Phetchabun”. Nhóm tội phạm này bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt sau khi giới chức Thái Lan phát hiện manh mối trong quá trình mở rộng điều tra một vụ án ma túy tại tỉnh Ayutthaya hồi tháng 3/2026.

Cảnh sát Thái Lan kiểm tra tang vật vụ án. Nguồn: Cảnh sát Vùng 1 Thái Lan

Theo Tư lệnh cảnh sát Vùng 1, nhóm tội phạm này hoạt động với phương thức rất tinh vi. Các đối tượng sử dụng một đoàn xe, gồm xe dẫn đường, xe cảnh giới và xe chở hàng để vận chuyển hơn 9,5 triệu viên ma túy tổng hợp đến kho chứa tại tỉnh Ayutthaya (cách thủ đô Bangkok khoảng 80km) vào ngày 13/4, đúng dịp lễ hội Songkran. Kho chứa ma túy được ngụy trang thành kho chứa me nhằm che đậy hành vi phạm tội.

Giới chức Thái Lan đã tiến hành vụ đột kích vào rạng sáng ngày 14/4 và bắt giữ 3 nghi phạm. Một đối tượng khác, được cho là người điều phối hoạt động của đường dây đã bỏ trốn. Cảnh sát đang hoàn tất thủ tục để ban hành lệnh truy bắt. Trung tướng Wattana cũng chỉ đạo tiếp tục mở rộng điều tra nhằm triệt phá toàn bộ các mắt xích trong mạng lưới và truy vết khối tài sản phi pháp từ hoạt động phạm tội.

Trước đó, ngay trước thềm lễ hội Songkran, ngày 10/4, lực lượng chức năng Thái Lan cũng đã thu giữ gần 2 tấn ma túy đá được ngụy trang tinh vi trên một xe tải chuẩn bị xuống phà tại bến Seahorse, gần trung tâm thủ đô Bangkok, để đi tới đảo du lịch Koh Samui. Cùng thời điểm, tại tỉnh Khon Kaen (Đông Bắc Thái Lan), giới chức cũng bắt giữ 3 người mang quốc tịch Malaysia trong lúc đang vận chuyển 97kg ma túy đá.

Những nỗ lực của lực lượng chức năng Thái Lan góp phần quan trọng đảm bảo an toàn cho người dân và du khách quốc tế trong dịp diễn ra lễ hội Songkran. Riêng tại thủ đô Bangkok, mùa lễ hội năm nay ước tính đã thu hút gần 5 triệu người tham gia các hoạt động vui chơi, tăng hơn 90% so với năm trước.