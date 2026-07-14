Thái Lan phát cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhiều khu vực

Thái Lan đã bước vào mùa mưa từ giữa tháng 5. Nhiều khu vực thường xuyên hứng chịu các đợt mưa lớn đến rất lớn, kèm theo nguy cơ dông lốc, sấm sét, lũ quét và sạt lở đất. Văn phòng Tài nguyên nước khu vực 1, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan hôm qua (13/7) cho biết mưa lớn tiếp tục kéo dài trên 70% diện tích miền Bắc nước này, làm gia tăng tình trạng đất bão hòa nước, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất là rất cao.

Ảnh lũ lụt tại miền Nam Thái Lan vào tháng 11/2025 (Nguồn: Bangkok Post)

Cơ quan chức năng Thái Lan đã đưa 52 ngôi làng thuộc 4 tỉnh vào diện có nguy cơ và ban hành cảnh báo theo ba cấp độ. Theo đó, 23 ngôi làng nằm trong diện cảnh báo xanh. Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng. 21 ngôi làng được đặt ở cấp cảnh báo vàng. Người dân được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực khô và các giấy tờ tùy thân quan trọng.

Đáng chú ý, 8 ngôi làng còn lại được đặt ở cấp cảnh báo đỏ. Giới chức Thái Lan đề nghị người dân tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn, khẩn trương di chuyển tài sản và sơ tán đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Chiang Rai, tỉnh miền Bắc Thái Lan hiện là địa phương có nguy cơ cao nhất, với 20 ngôi làng được đặt trong tình trạng cảnh báo vàng và 8 ngôi làng ở cấp cảnh báo đỏ. Xếp sau Chiang Rai lần lượt là các tỉnh Nan, Trat và Kanchanaburi.

Theo thông báo mới nhất của Cục Khí tượng Thái Lan ngày 13/7, bão Bavi mới đổ bộ vào Trung Quốc có thể làm gia tăng cường độ của gió mùa Tây Nam. Nhiều khu vực của nước này, bao gồm thủ đô Bangkok, dự báo tiếp tục có mưa lớn và đối mặt nguy cơ ngập lụt trong tuần này.