Bão Bavi đổ bộ hai lần vào Chiết Giang, hơn 2 triệu người sơ tán

Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, khoảng 23h20 ngày 11/7, bão Bavi đã đổ bộ vào khu vực ven biển thành phố Ngọc Hoàn (Chiết Giang), với sức gió tối đa gần tâm đạt cấp 13 (40 m/s), áp suất trung tâm 955 hPa. Chỉ chưa đầy một giờ sau, vào khoảng 0h ngày 12/7, bão tiếp tục đổ bộ lần hai tại thành phố Lạc Thanh (Ôn Châu), duy trì sức gió cấp 13.

Dự báo của Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc về hướng di chuyển của bão Bavi vào lúc 6h sáng 12/7. Ảnh: Chinanews

Đến 5h sáng 12/7, Bavi suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh (cấp 11) và đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 20-25 km/h, cường độ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo việc bão đổ bộ không đồng nghĩa nguy hiểm đã chấm dứt, do hoàn lưu rộng và lượng ẩm lớn vẫn tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng.

Ghi nhận tại các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp như Ngọc Hoàn và Lạc Thanh cho thấy gió và mưa tăng mạnh chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi bão đổ bộ. Nhiều nơi xuất hiện tình trạng nước chảy xiết trên mặt đường, cây cối bị bật gốc, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, hoàn lưu bão kết hợp địa hình núi tại khu vực Nhạn Đãng Sơn có thể làm gia tăng mưa địa hình, kéo theo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Chiết Giang đã sơ tán hơn 2,21 triệu người, kích hoạt khoảng 19.000 điểm tránh trú. Toàn bộ trường học và cơ sở đào tạo tạm dừng hoạt động; 163 tuyến vận tải đường thủy, 912 chuyến tàu và 855 chuyến bay bị hủy. Các địa phương như Ôn Châu, Đài Châu, Ninh Ba đã phát cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài.

Tại các khu vực lân cận, tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán hơn 180.000 người, trong khi Thượng Hải di dời ít nhất 34.000 người khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh hưởng của bão cũng khiến hàng loạt chuyến bay tại khu vực Hoa Đông bị hủy hoặc điều chỉnh, nhiều tuyến đường sắt tạm dừng hoạt động.

Do ảnh hưởng của Bavi kết hợp với dòng vận chuyển hơi ẩm từ xa, Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa lớn cấp đỏ, mức cao nhất, lần đầu tiên sau hai năm, đồng thời ban hành cảnh báo đỏ đối với lũ quét và thảm họa địa chất.

Dự báo từ đêm 11/7 đến hết ngày 12/7, hơn 10 tỉnh, thành phố từ Hoa Đông, Hoa Bắc đến Đông Bắc Trung Quốc sẽ có mưa rất lớn đến đặc biệt lớn. Một số khu vực tại Bắc Kinh, Hà Bắc, Thiên Tân có lượng mưa lên tới 250-300 mm, trong khi một số nơi ở Chiết Giang, An Huy và Đài Loan có thể đạt 250-450 mm.

Tại Bắc Kinh, chính quyền đã nâng cấp cảnh báo mưa lớn lên cấp đỏ, đồng thời sơ tán hơn 100.000 người và đóng cửa 73 cơ sở dưỡng lão để phòng ngừa rủi ro. Các hồ chứa lớn cũng được tăng cường xả nước đón lũ nhằm giảm áp lực.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc nhận định, do quy mô lớn và thời gian ảnh hưởng kéo dài, hoàn lưu của bão Bavi sẽ tiếp tục gây mưa tại nhiều khu vực nội địa trong những ngày tới, bao gồm Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hà Nam và khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, sau đó lan tới cả Đông Bắc Trung Quốc.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính Trung Quốc đã khẩn cấp phân bổ 40 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ công tác phòng, chống lũ lụt và cứu trợ tại Chiết Giang, Phúc Kiến, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Giới chức Trung Quốc khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, đồng thời đề phòng các nguy cơ thiên tai thứ cấp như lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.