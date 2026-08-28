Thái Lan siết quản lý người nước ngoài, đẩy nhanh quy trình trục xuất

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký ban hành quy định mới về trục xuất người nước ngoài, chính thức có hiệu lực từ hôm nay (28/8).

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Nguồn: Chính phủ Thái Lan

Theo quy định, Bộ trưởng Nội vụ có thẩm quyền ra lệnh trục xuất người nước ngoài trong các trường hợp nhập cảnh hoặc cư trú bất hợp pháp; làm việc, kinh doanh trái phép; làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả; hoặc phạm tội có mức án tù từ 5 năm trở lên. Quy định cũng áp dụng với người chủ mưu, xúi giục hoặc hỗ trợ thực hiện các hành vi này.

Để đẩy nhanh quá trình xử lý, Cục Cải huấn Thái Lan phải chuyển hồ sơ vụ án, thông tin nhân thân và các tài liệu liên quan cho Bộ Nội vụ ít nhất 15 ngày trước khi người nước ngoài chấp hành xong án phạt. Lệnh trục xuất có thể kèm theo thời hạn cấm người vi phạm quay trở lại Thái Lan.

Về nguyên tắc, người bị trục xuất sẽ được đưa về quốc gia mà họ mang quốc tịch. Nếu không xác định được quốc tịch, cơ quan chức năng có thể đưa người này về nơi họ khai báo cư trú cuối cùng trước khi nhập cảnh Thái Lan. Trong một số trường hợp, người bị trục xuất có thể được chuyển đến một nước thứ ba theo các điều kiện cụ thể.

Theo Cục Quan hệ công chúng Thái Lan, quy định mới nhằm thiết lập quy trình thống nhất, giúp các cơ quan chức năng phối hợp xử lý nhanh chóng, hiệu quả hơn đối với người nước ngoài nhập cảnh, cư trú hoặc hoạt động trái pháp luật, qua đó góp phần bảo đảm trật tự và an toàn xã hội.