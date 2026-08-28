Thái Lan chặn lượng ma túy trị giá hơn 1,6 tỷ USD ở biên giới phía Bắc

Thiếu tướng Sathit Waiyanont, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Pha Muang, Thái Lan cho biết từ tháng 10/2025 đến nay, lực lượng này đã tiêu diệt 52 đối tượng và bắt giữ hơn 480 nghi phạm trong các chiến dịch truy quét ma túy tại biên giới phía Bắc.

Cơ quan chức năng Thái Lan công bố số ma túy thu giữ trong một chiến dịch tại tỉnh Chiang Rai. Nguồn: Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan

Tang vật thu giữ gồm gần 300 triệu viên ma túy đá, gần 8 tấn ma túy đá dạng tinh thể, hơn 1,3 tấn ketamine, khoảng 370 kg thuốc phiện và 20 kg heroin. Nếu được đưa về Bangkok tiêu thụ, số ma túy này có giá trị thị trường ước tính khoảng 54 tỷ baht, tương đương hơn 1,6 tỷ USD.

Riêng trong tháng 8, lực lượng chức năng Thái Lan đã triệt phá 3 vụ vận chuyển ma túy tại huyện Chiang Saen, tỉnh Chiang Rai, thu giữ tổng cộng khoảng 15 triệu viên ma túy đá. Các vụ việc cho thấy hoạt động buôn lậu ma túy qua biên giới phía Bắc Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, trong bối cảnh thị trường ma túy tổng hợp tại Đông Á và Đông Nam Á ngày càng mở rộng.

Theo Cơ quan Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), lượng ma túy đá bị thu giữ tại khu vực này trong năm 2025 đạt gần 350 tấn, mức cao kỷ lục và tăng 48% so với năm trước. Lượng ketamine bị thu giữ cũng tăng mạnh, lên khoảng 52,5 tấn, tăng 185%.

UNODC cảnh báo lượng ma túy bị thu giữ ở mức kỷ lục không đồng nghĩa nguồn cung đang giảm, khi năng lực sản xuất, mạng lưới buôn lậu và nhu cầu tiêu thụ tiếp tục gia tăng.