English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Lan chặn lượng ma túy trị giá hơn 1,6 tỷ USD ở biên giới phía Bắc

Thứ Sáu, 09:31, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan ngày 27/8 cho biết đã ngăn chặn gần 500 vụ buôn lậu ma túy, thu giữ lượng ma túy có giá trị ước tính hơn 1,6 tỷ USD kể từ đầu năm tài khóa 2026. Đáng chú ý, nhiều vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn tiếp tục bị phát hiện tại tỉnh Chiang Rai, khu vực thuộc Tam giác Vàng.

 

Thiếu tướng Sathit Waiyanont, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Pha Muang, Thái Lan cho biết từ tháng 10/2025 đến nay, lực lượng này đã tiêu diệt 52 đối tượng và bắt giữ hơn 480 nghi phạm trong các chiến dịch truy quét ma túy tại biên giới phía Bắc.

thai lan chan luong ma tuy tri gia hon 1,6 ty usd o bien gioi phia bac hinh anh 1
Cơ quan chức năng Thái Lan công bố số ma túy thu giữ trong một chiến dịch tại tỉnh Chiang Rai. Nguồn: Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan

Tang vật thu giữ gồm gần 300 triệu viên ma túy đá, gần 8 tấn ma túy đá dạng tinh thể, hơn 1,3 tấn ketamine, khoảng 370 kg thuốc phiện và 20 kg heroin. Nếu được đưa về Bangkok tiêu thụ, số ma túy này có giá trị thị trường ước tính khoảng 54 tỷ baht, tương đương hơn 1,6 tỷ USD.

Riêng trong tháng 8, lực lượng chức năng Thái Lan đã triệt phá 3 vụ vận chuyển ma túy tại huyện Chiang Saen, tỉnh Chiang Rai, thu giữ tổng cộng khoảng 15 triệu viên ma túy đá. Các vụ việc cho thấy hoạt động buôn lậu ma túy qua biên giới phía Bắc Thái Lan tiếp tục diễn biến phức tạp, trong bối cảnh thị trường ma túy tổng hợp tại Đông Á và Đông Nam Á ngày càng mở rộng.

Theo Cơ quan Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), lượng ma túy đá bị thu giữ tại khu vực này trong năm 2025 đạt gần 350 tấn, mức cao kỷ lục và tăng 48% so với năm trước. Lượng ketamine bị thu giữ cũng tăng mạnh, lên khoảng 52,5 tấn, tăng 185%.

UNODC cảnh báo lượng ma túy bị thu giữ ở mức kỷ lục không đồng nghĩa nguồn cung đang giảm, khi năng lực sản xuất, mạng lưới buôn lậu và nhu cầu tiêu thụ tiếp tục gia tăng. 

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tây Ban Nha bắt 78 đối tượng trong đường dây buôn người và ma túy
Tây Ban Nha bắt 78 đối tượng trong đường dây buôn người và ma túy

VOV.VN - Ngày 7/8, lực lượng Cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha, phối hợp cùng Europol và cảnh sát các nước Pháp, Bồ Đào Nha, Ba Lan đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn chuyên buôn người và ma túy giữa Tây Ban Nha và Algeria.

Tây Ban Nha bắt 78 đối tượng trong đường dây buôn người và ma túy

Tây Ban Nha bắt 78 đối tượng trong đường dây buôn người và ma túy

VOV.VN - Ngày 7/8, lực lượng Cảnh sát và Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha, phối hợp cùng Europol và cảnh sát các nước Pháp, Bồ Đào Nha, Ba Lan đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn chuyên buôn người và ma túy giữa Tây Ban Nha và Algeria.

Triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Ba Lan và Cộng hòa Séc
Triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Ba Lan và Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 5/8, truyền thông Ba Lan đưa tin, các cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan và Séc đã triệt phá một bang nhóm tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, bắt giữ 24 nghi phạm và đóng cửa một phòng thí nghiệm ma túy bất hợp pháp ở Bỉ.

Triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Ba Lan và Cộng hòa Séc

Triệt phá băng nhóm tội phạm ma túy xuyên biên giới tại Ba Lan và Cộng hòa Séc

VOV.VN - Ngày 5/8, truyền thông Ba Lan đưa tin, các cơ quan thực thi pháp luật Ba Lan và Séc đã triệt phá một bang nhóm tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, bắt giữ 24 nghi phạm và đóng cửa một phòng thí nghiệm ma túy bất hợp pháp ở Bỉ.

Thái Lan bắt quan chức vận chuyển 400.000 viên ma túy
Thái Lan bắt quan chức vận chuyển 400.000 viên ma túy

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan hôm qua (30/7) cho biết đã bắt quả tang một quan chức địa phương vận chuyển 400.000 viên ma túy tổng hợp. Người này bị tình nghi có liên quan đến một đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.

Thái Lan bắt quan chức vận chuyển 400.000 viên ma túy

Thái Lan bắt quan chức vận chuyển 400.000 viên ma túy

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan hôm qua (30/7) cho biết đã bắt quả tang một quan chức địa phương vận chuyển 400.000 viên ma túy tổng hợp. Người này bị tình nghi có liên quan đến một đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.

Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình
Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan vừa qua đã ban hành cảnh báo đến các trường học và phụ huynh trước nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị dụ dỗ, lừa gạt sử dụng ma túy LSD “đội lốt” trong các tem hình sặc sỡ hoặc nhân vật hoạt hình bắt mắt. 

Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình

Thái Lan cảnh báo phụ huynh, học sinh về ma túy LSD “đội lốt” tem hoạt hình

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan vừa qua đã ban hành cảnh báo đến các trường học và phụ huynh trước nguy cơ trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị dụ dỗ, lừa gạt sử dụng ma túy LSD “đội lốt” trong các tem hình sặc sỡ hoặc nhân vật hoạt hình bắt mắt. 

Thái Lan siết an ninh cửa khẩu bằng AI, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia
Thái Lan siết an ninh cửa khẩu bằng AI, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Cục Hải quan Thái Lan vừa công bố kế hoạch tổng thể nhằm ngăn chặn các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng hạ tầng logistics và hàng không hiện đại của nước này làm tuyến trung chuyển ma túy.

Thái Lan siết an ninh cửa khẩu bằng AI, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Thái Lan siết an ninh cửa khẩu bằng AI, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia

VOV.VN - Cục Hải quan Thái Lan vừa công bố kế hoạch tổng thể nhằm ngăn chặn các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng hạ tầng logistics và hàng không hiện đại của nước này làm tuyến trung chuyển ma túy.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ