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Thái Lan, Singapore thiết lập Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai

Thứ Tư, 20:27, 02/09/2026
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VOV.VN - Thái Lan - Singapore nhất trí thiết lập Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai, mở rộng hợp tác về kinh tế, AI, năng lượng sạch, quốc phòng và an ninh.

Ngày 2/9, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thăm chính thức Thái Lan và cùng Thủ tướng Anutin Charnvirakul đồng chủ trì Hội nghị hẹp các nhà lãnh đạo Thái Lan - Singapore lần thứ 5. Hai bên nhất trí thông qua Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai Thái Lan - Singapore và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

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Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đồng chủ trì Hội nghị hẹp các nhà lãnh đạo Thái Lan - Singapore lần thứ 5 ngày 2/9. Ảnh Chính phủ Thái Lan

Phát biểu tại buổi họp báo chung sau hội nghị, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố: “Hôm nay, chúng tôi nhất trí thông qua Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai Thái Lan - Singapore. Văn kiện này sẽ định hướng quan hệ hai nước trong thời gian tới, đồng thời khẳng định cam kết chung trong tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương”.  

Tại Hội nghị, hai bên đã thảo luận bốn vấn đề trọng tâm. Thứ nhất, về phát triển xanh và bền vững, hai bên nhất trí củng cố chuỗi cung ứng lương thực, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa Thái Lan (nước sản sản xuất lương thực lớn) và Singapore (trung tâm logistics, thương mại của khu vực). Hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác về năng lượng sạch và thúc đẩy sáng kiến Lưới điện ASEAN.

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Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đồng chủ trì Hội nghị hẹp các nhà lãnh đạo Thái Lan - Singapore lần thứ 5 ngày 2/9. Ảnh Chính phủ Thái Lan

Thứ hai, lãnh đạo hai nước thống nhất tăng cường phối hợp xây dựng nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt và hội nhập sâu rộng; thúc đẩy thương mại mở, dựa trên luật lệ. Trong đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác về trí tuệ nhân tạo, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng an toàn, có trách nhiệm. Thứ ba, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, nhất là trong phòng chống các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Thứ tư, Thái Lan và Singapore sẽ tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề khu vực. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhấn mạnh: “Singapore đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027 và Thái Lan tiếp quản vai trò này năm 2028. Điều này tạo cơ hội đặc biệt để hai nước phối hợp chặt chẽ với nhau, nhất là đối với những sáng kiến đòi hỏi nỗ lực liên tục và lâu dài”.

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Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đồng chủ trì Hội nghị hẹp các nhà lãnh đạo Thái Lan - Singapore lần thứ 5 ngày 2/9. Ảnh Chính phủ Thái Lan

Về tình hình Myanmar, lãnh đạo hai nước tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong việc hỗ trợ Myanmar hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng; đồng thời thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ với Myanmar để thúc đẩy những chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển xã hội giữa Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan và Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình Singapore.

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Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong họp báo ngày 2/9. Ảnh Chính phủ Thái Lan

Quan hệ Thái Lan - Singapore thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực và ngày càng đi vào thực chất. Hợp tác kinh tế duy trì vai trò trụ cột, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 41 tỷ USD, tăng khoảng 17% so với năm 2024. Đáng chú ý, Singapore là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Thái Lan trong năm 2025.

PV/VOV-Bangkok
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