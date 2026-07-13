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Thái Lan - Singapore thúc đẩy kết nối lưới điện ASEAN

Thứ Hai, 17:39, 13/07/2026
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VOV.VN - Thái Lan và Singapore nhất trí thúc đẩy dự án kết nối lưới điện ASEAN nhằm tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào các nguồn cung ngoài khu vực và nâng cao sức cạnh tranh của ASEAN trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động.

Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tại Nhà Chính phủ ngày 13/7, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết hai bên đã trao đổi về nhiều định hướng hợp tác chiến lược, trong đó ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng và năng lượng trong ASEAN.

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Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gặp Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ngày 13/7/2026.

Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cấp dự án kết nối lưới điện giữa Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore (LTMS-PIP), được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Lưới điện ASEAN (ASEAN Power Grid). Theo Thủ tướng Thái Lan, việc tăng cường kết nối hệ thống điện sẽ giúp các nước ASEAN nâng cao khả năng điều phối nguồn điện, giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ bên ngoài khu vực và ứng phó hiệu quả hơn với những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Trung Đông còn nhiều bất ổn.

Ông Anutin nhấn mạnh kết nối hạ tầng và năng lượng là nền tảng để xây dựng một ASEAN liên kết chặt chẽ hơn, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, hai bên cũng thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc họp Tham vấn Lãnh đạo Thái Lan - Singapore dự kiến diễn ra tại Thái Lan cuối năm nay, với kỳ vọng thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư thông qua Chương trình Trao đổi công vụ (CSEP).

PV/VOV-Bangkok
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