Thái Lan tăng cường giám sát an ninh dọc biên giới phía Nam

Các đại diện của Chính phủ Thái Lan do Tướng Pornsak Poolsawat dẫn đầu đã gặp các quan chức cấp cao của Bộ Tư lệnh Chiến dịch An ninh Nội địa (ISOC) vùng 4 vào hôm 2/3 để thảo luận biện pháp tăng cường an ninh và gìn giữ hòa bình tại các tỉnh cực Nam Thái Lan vẫn đang trong tình trạng bất ổn.

Lực lượng an ninh kiểm tra hiện trường vụ đánh bom ở quận Rangae, tỉnh Narathiwat vào hôm 13/8/2022. Ảnh: Bangkok Post

Tướng Pornsak cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là đảm bảo người dân địa phương có thể sinh sống và kinh doanh an toàn, trong khi các lực lượng chức năng có thể thực thi nhiệm vụ của mình.

Theo Tướng Pornsak, các vấn đề an ninh dai dẳng ở miền Nam đã khiến các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu hàng hóa, vũ khí, và ma túy phát triển tràn lan. Tăng cường giám sát dọc khu vực biên giới sẽ giúp chặn các lối thoát của những phần tử ly khai muốn kích động bạo lực nhằm phá vỡ tiến trình hòa bình.

Thái Lan mới đây cũng đã gia hạn Sắc lệnh khẩn cấp thêm 3 tháng đối với các tỉnh biên giới Yala, Pattani và Narathiwat, sẽ có hiệu lực từ ngày 20/3 đến ngày 19/6. Xung đột trong nhiều năm ở các tỉnh cực Nam Thái Lan đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng và hơn 13.000 người bị thương tính đến ngày 31/1 vừa qua.

Nối lại vòng đàm phán hòa bình sau hơn 1 năm tạm dừng, Chính phủ Thái Lan và Phong trào ly khai Mặt trận cách mạng dân tộc (BRN) ở miền Nam Thái Lan hôm 22/2 vừa qua đã đạt nhất trí xây dựng Kế hoạch hòa bình toàn diện chung (JCPP), hướng tới thiết lập hòa bình lâu dài, toàn diện ở miền Nam Thái Lan./.