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Thái Lan tung tour 0 đồng "giữ chân" khách quá cảnh

Thứ Ba, 20:07, 06/10/2026
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VOV.VN - Thay vì mệt mỏi chờ đợi tại sân bay, du khách quá cảnh từ 6 đến 8 giờ tại Thái Lan sẽ được tham gia các tour tham quan, thưởng thức ẩm thực đường phố và trải nghiệm massage truyền thống hoàn toàn miễn phí từ đầu năm 2027.

Thái Lan dự kiến triển khai chương trình tour ngắn miễn phí dành cho hành khách quốc tế quá cảnh từ 6 đến 8 giờ tại các sân bay. Chương trình thí điểm sẽ bắt đầu từ đầu năm 2027 tại 4 sân bay lớn gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket và Krabi.

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Bến tàu lên Koh Samui. 

Theo kế hoạch, hành khách nối chuyến có thể lựa chọn các hành trình ngắn đến những điểm tham quan, khu ẩm thực hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe gần sân bay trước khi quay lại làm thủ tục cho chặng bay tiếp theo.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết, Bộ Giao thông đã ký biên bản ghi nhớ với 6 đơn vị nhằm tăng cường liên kết giữa lĩnh vực hàng không, du lịch và dịch vụ. Theo ông Phiphat, chương trình nằm trong chiến lược phát triển Thái Lan trở thành trung tâm hàng không của khu vực, đồng thời gia tăng giá trị kinh tế từ lượng hành khách quốc tế trung chuyển qua nước này.

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Ẩm thực Thái Lan.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết sân bay Suvarnabhumi hiện đón khoảng 1,3 triệu lượt hành khách quá cảnh mỗi năm và đặt mục tiêu thu hút khoảng 10% số khách này tham gia chương trình trong giai đoạn đầu.

Hiện TAT đang xây dựng 3 nhóm tour chính. Nhóm văn hóa, lịch sử dự kiến đưa du khách tham quan Cung điện Hoàng gia, Chùa Phật Ngọc và Thành phố Cổ tại tỉnh Samut Prakan. Nhóm ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng cùng văn hóa ẩm thực đường phố Thái Lan. Trong khi đó, nhóm chăm sóc sức khỏe tập trung vào các dịch vụ spa và massage Thái truyền thống. Giới chức Thái Lan kỳ vọng đây sẽ là kênh quảng bá hiệu quả hình ảnh điểm đến, góp phần chuyển một bộ phận khách quá cảnh thành khách du lịch trong tương lai.

Theo số liệu của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, nước này đón khoảng 22,7 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3,65% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách quốc tế đạt khoảng 1.105 tỷ baht (gần 33 triệu USD).

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Chùa Bình Minh Wat Arun, Bangkok, Thái Lan. 

Trong bối cảnh ngành du lịch đang nỗ lực phục hồi đà tăng trưởng, chương trình tour miễn phí cho khách quá cảnh được xem là một trong những giải pháp mới nhằm gia tăng chi tiêu du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của Thái Lan đối với du khách quốc tế.

PV/VOV-Bangkok
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