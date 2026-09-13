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Thái Lan lên kế hoạch chi hơn 100 triệu USD để kích cầu du lịch

Chủ Nhật, 08:00, 13/09/2026
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VOV.VN - Thái Lan có kế hoạch triển khai chương trình kích cầu du lịch trị giá 3,5 tỷ baht (tương đương hơn 100 triệu USD) vào tháng 11/2026, nhằm thúc đẩy du lịch nội địa và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Một chương trình kích cầu du lịch mang tên “Người Thái đi du lịch Thái” (Thai Tiew Thai Plus) dự kiến được Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan trình Nội các xem xét phê duyệt vào ngày 22/9 tới.

Theo kế hoạch, chương trình kích cầu này sẽ cung cấp khoảng 1 triệu suất hỗ trợ, nhằm khuyến khích người dân Thái Lan tăng cường đi du lịch trong nước. Theo đó, người tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ chi phí lưu trú tối đa 1.500 baht/đêm (khoảng 45 USD). Mỗi người được hưởng tối đa 5 suất hỗ trợ, tương ứng với 5 đêm lưu trú.

thai lan len ke hoach chi hon 100 trieu usd de kich cau du lich hinh anh 1
Khách du lịch Thái Lan thăm chùa Wat Arun Ratchawararam (còn gọi là Chùa Bình Minh).

Bên cạnh hỗ trợ tiền phòng lưu trú, người tham gia cũng sẽ được cấp phiếu ưu đãi trị giá 1.500 baht để chi tiêu tại các doanh nghiệp tham gia chương trình, như nhà hàng, cơ sở massage, spa và dịch vụ du lịch khác. Đáng chú ý, đối với các chuyến đi tới những địa phương nằm ngoài các khu du lịch trọng điểm, hạn mức phiếu ưu đãi sẽ tăng lên 2.000 baht (khoảng 60 USD). Chính sách này nhằm khuyến khích người dân lựa chọn những điểm du lịch mới nổi và tạo nguồn thu cho nhiều địa phương. Các phiếu ưu đãi được áp dụng theo cơ chế đồng chi trả, trong đó Chính phủ Thái Lan hỗ trợ 50% chi phí và người tham gia thanh toán 50% còn lại.

Nếu chương trình được Nội các Thái Lan thông qua, người dân và doanh nghiệp có nhu cầu có thể bắt đầu đăng ký tham gia trong tháng 10/2026, trong khi các quyền lợi du lịch bắt đầu được sử dụng từ ngày 01/11. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan kỳ vọng chương trình sẽ góp phần kích thích chi tiêu, tạo ra khoảng 58 tỷ baht (khoảng 1,76 tỷ USD) cho nền kinh tế.

Theo số liệu thống kê từ ngày 1/1 - 31/8/2026, Thái Lan đã đón gần 21 triệu lượt khách quốc tế. Dù con số này giảm nhẹ khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, quốc gia này vẫn ghi nhận sức hút lớn từ các thị trường khách quốc tế trọng điểm như Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ… 

PV/VOV-Bangkok
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