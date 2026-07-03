Thảm họa động đất ở Venezuela: Số người chết vượt 2.500, thiệt hại 6,7 tỷ USD

Bà Rodríguez nhấn mạnh các số liệu mới được công bố sau quá trình rà soát và xác minh kỹ lưỡng. Theo bà, giới chức Venezuela đã đối chiếu toàn bộ dữ liệu thương vong trước khi công bố thống kê chính thức.

"Đây là con số đã được xác minh chính xác. Chúng tôi không muốn công bố những số liệu chưa được kiểm chứng đầy đủ", bà nói.

Thảm họa động đất tại Venezuela. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Venezuela cũng cho biết có 5 trường hợp, ban đầu xác định là đã thiệt mạng nhưng sau đó được phát hiện vẫn còn sống, sau khi cơ quan chức năng xác minh danh tính thông qua hệ thống nhận diện bằng dấu vân tay trong chương trình trợ cấp nhiên liệu của Venezuela. Các số liệu cập nhật được đưa ra sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra tại miền bắc Venezuela hôm 24/6, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo bà Rodríguez, chính phủ Venezuela đang làm việc với Bộ Ngoại giao Mỹ và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để huy động nguồn lực phục vụ công tác tái thiết sau thảm họa. Song song đó, Caracas cũng đang thảo luận với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) về các gói viện trợ không hoàn lại cũng như các khoản vay ưu đãi nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi.

Thống kê sơ bộ cho thấy ít nhất 855 tòa nhà đã bị hư hại do động đất. Chính phủ Venezuela đã phân bổ 200 triệu USD cho giai đoạn tái thiết ban đầu, đồng thời mở một tài khoản chuyên biệt tại Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Caribe (CAF) để tiếp nhận các khoản đóng góp quốc tế dành cho các dự án nhà ở.

Bà Rodríguez nói thêm, một nhóm chuyên gia từ Israel đã tới Venezuela để hỗ trợ đánh giá mức độ hư hại của các công trình và tư vấn công tác khôi phục hạ tầng.

Theo đánh giá sơ bộ dựa trên phương pháp Phân tích Kỹ thuật số Nhanh (RADIDA) của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), tổng thiệt hại đối với nhà ở, doanh nghiệp và các tài sản khác ước tính khoảng 6,7 tỷ USD. Ước tính của chính phủ Venezuela cho thấy khoảng 12.800 người đã mất nhà cửa, trong khi Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) ghi nhận khoảng 16.000 người phải sơ tán do ảnh hưởng của trận động đất. Bộ trưởng Quốc phòng Brazil José Múcio đã tới thăm Venezuela hồi đầu tuần để thảo luận về việc tăng cường hợp tác nhân đạo và hỗ trợ công tác tái thiết sau thảm họa.