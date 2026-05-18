Động đất mạnh ở Quảng Tây (Trung Quốc), hơn 7.000 người phải sơ tán

Theo Cục Quản lý Động đất Quảng Tây, trận động đất xảy ra lúc 0h21, ở độ sâu khoảng 8 km. Tâm chấn động đất ở thôn Thái Dương thuộc thị trấn Thái Dương, quận Liễu Nam, cách trung tâm thành phố Liễu Châu khoảng 16 km. Rung chấn được cảm nhận rõ tại Liễu Châu, Quý Cảng, Ngô Châu, Hà Trì, Nam Ninh cùng nhiều khu vực lân cận.

Đến 4h sáng cùng ngày, đã có 13 công trình bị sập tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Hơn 7.000 người dân được sơ tán an toàn. Các dịch vụ thiết yếu như thông tin liên lạc, điện, nước, khí đốt và giao thông đường bộ vẫn hoạt động bình thường.

Ngay sau khi xảy ra động đất, chính quyền địa phương đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ, ứng phó khẩn cấp, cảnh sát, lính cứu hỏa và các đội chuyên trách đã được điều động tới hiện trường để tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân và kiểm tra an toàn đối với nhà cửa, cầu đường, hầm mỏ cùng các khu vực có nguy cơ địa chất. Trung Quốc cũng đã triển khai tình trạng ứng phó khẩn cấp động đất cấp độ IV ở cấp quốc gia. Một tổ công tác đặc biệt được cử tới khu vực bị ảnh hưởng nhằm chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả sau động đất.