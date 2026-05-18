  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Động đất mạnh ở Quảng Tây (Trung Quốc), hơn 7.000 người phải sơ tán

Thứ Hai, 09:59, 18/05/2026
VOV.VN - Giới chức Trung Quốc cho biết, một trận động đất mạnh 5,2 độ vừa xảy ra tại Liễu Nam, thành phố Liễu Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) vào rạng sáng 18/5, khiến 3 người mất tích và 4 người bị thương.

Theo Cục Quản lý Động đất Quảng Tây, trận động đất xảy ra lúc 0h21, ở độ sâu khoảng 8 km. Tâm chấn động đất ở thôn Thái Dương thuộc thị trấn Thái Dương, quận Liễu Nam, cách trung tâm thành phố Liễu Châu khoảng 16 km. Rung chấn được cảm nhận rõ tại Liễu Châu, Quý Cảng, Ngô Châu, Hà Trì, Nam Ninh cùng nhiều khu vực lân cận.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau trận động đất. Ảnh: Chinadaily.

Đến 4h sáng cùng ngày, đã có 13 công trình bị sập tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Hơn 7.000 người dân được sơ tán an toàn. Các dịch vụ thiết yếu như thông tin liên lạc, điện, nước, khí đốt và giao thông đường bộ vẫn hoạt động bình thường.

Ngay sau khi xảy ra động đất, chính quyền địa phương đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Lực lượng cứu hộ, ứng phó khẩn cấp, cảnh sát, lính cứu hỏa và các đội chuyên trách đã được điều động tới hiện trường để tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân và kiểm tra an toàn đối với nhà cửa, cầu đường, hầm mỏ cùng các khu vực có nguy cơ địa chất. Trung Quốc cũng đã triển khai tình trạng ứng phó khẩn cấp động đất cấp độ IV ở cấp quốc gia. Một tổ công tác đặc biệt được cử tới khu vực bị ảnh hưởng nhằm chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả sau động đất.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Trung Quốc động đất Quảng Tây sơ tán Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây
Xảy ra động đất tại nhiều nơi ở Sơn La
VOV.VN - Tối 10/5, tại nhiều nơi ở  Sơn La đã xảy ra động đất, nhiều người cảm nhận rung lắc trong thời gian ngắn.

Lại xảy ra động đất ở Kon Plông, Quảng Ngãi gây rung chấn liên tiếp
VOV.VN - Rạng sáng 4/5, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, đã ghi nhận một trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

Động đất mạnh 6,1 độ rung chuyển Đông Samar, Philippines
VOV.VN - Một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra gần San Julian, Đông Samar, Philippines vào chiều 4/5.

