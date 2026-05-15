Thảm kịch lặn hang động tại Maldives: 5 du khách Italy tử vong

Vụ việc xảy ra vào sáng 14/05 khi nhóm du khách đang tham gia một chuyến lặn thám hiểm sâu tại khu vực nổi tiếng với hệ thống hang động dưới nước phức tạp. Theo báo cáo từ lực lượng cứu hộ, nhóm thợ lặn đã xuất phát từ tàu du lịch "Duke of York" để chinh phục độ sâu từ 50-60m. Tuy nhiên, khi đến giờ hẹn mà không thấy đoàn quay trở lại, thủy thủ đoàn đã lập tức phát tín hiệu khẩn cấp tới Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Maldives (MNDF).

Trong số các nạn nhân có bà Monica Montefalcone, một chuyên gia sinh thái biển hàng đầu, đồng thời là Giáo sư tại Đại học Genoa, cùng con gái 23 tuổi, Giorgia Sommacal. Chuyến đi còn có sự hiện diện của nhà nghiên cứu Muriel Oddenino và hai hướng dẫn viên lặn chuyên nghiệp là Gianluca Benedetti và Federico Gualtieri. Sự ra đi của bà Montefalcone đã gây chấn động mạnh trong cộng đồng khoa học Italy, nơi bà được biết đến với những nghiên cứu bảo tồn hệ sinh thái biển sâu sắc.

Công tác tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai khẩn trương với sự hỗ trợ của máy bay và tàu cao tốc. Tính đến cuối ngày 14/5, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một thi thể bên trong một hốc đá sâu, trong khi bốn người còn lại được xác định vẫn đang mắc kẹt trong hệ thống hang động dài hơn 260 mét. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt với biển động mạnh và dòng hải lưu phức tạp đã khiến nỗ lực trục vớt các nạn nhân gặp vô vàn trở ngại.

Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, giới chuyên gia nhận định nhiều khả năng nhóm thợ lặn đã gặp sự cố về hỗn hợp khí nén hoặc bị mất phương hướng trong môi trường hang động thiếu ánh sáng. Bộ Ngoại giao Italy cùng Đại sứ quán nước này tại Sri Lanka hiện đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Maldives để hoàn tất các thủ tục pháp lý và hỗ trợ đưa thi thể các nạn nhân về nước. Thảm kịch này được đánh giá là một trong những vụ tai nạn lặn biển nghiêm trọng nhất từng ghi nhận tại quốc gia quần đảo này.