中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khách du lịch bằng máy bay riêng tăng mạnh ở Maldives

Thứ Năm, 06:01, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Maldives bất ngờ ghi nhận số lượng máy bay riêng chở khách cao cấp tăng lên đáng kể, trong bối cảnh sụt giảm về lượng khách quốc tế do xung đột ở Trung Đông.

Tổng cộng 128 máy bay riêng đã hạ cánh xuống Maldives từ ngày 18/2 - 14/3/2026, tăng 166% so với cùng kỳ năm ngoái, theo cơ quan du lịch quốc gia Visit Maldives. Phần lớn các máy bay riêng này chở du khách cao cấp từ Trung Đông, cũng có du khách từ châu Á và châu Âu.

Cùng kỳ năm ngoái, Maldives ghi nhận trung bình 5 máy bay riêng hạ cánh mỗi ngày, với đỉnh điểm trong một ngày là 9 máy bay. Năm nay, số lượng chuyến bay đến trung bình đã tăng lên hơn 12 chuyến mỗi ngày, với kỷ lục 18 máy bay riêng hạ cánh tại Maldives chỉ riêng vào ngày 3/3. 

Đại diện cơ quan Visit Maldives - ông Abdullah Ghiyas công nhận sự gia tăng lượng khách du lịch bằng máy bay riêng và doanh thu từ phân khúc khách du lịch này rất cao, nhưng về số lượng chỉ chiếm chưa đến 1% trong mục tiêu 2,5 triệu lượt khách đến Maldives trong năm nay. 

Maldives đang chịu sự sụt giảm mạnh về khách du lịch, do nước này phụ thuộc nhiều vào các trung tâm trung chuyển hàng không ở Trung Đông. Hầu hết khách châu Âu đến Maldives qua các trung tâm trung chuyển ở Trung Đông như Dubai, Doha và Abu Dhabi. Hiện nay, gián đoạn hàng không và suy giảm niềm tin tại Trung Đông đã khiến nhiều người không còn sử dụng các điểm trung chuyển này; đồng thời kéo theo sự gia tăng nhu cầu hàng không tư nhân.

Để giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành du lịch, cơ quan Visit Maldives đã kêu gọi một chiến dịch tiếp thị chung. “Chúng tôi đang tìm cách đa dạng hóa thị trường để tăng số lượng khách từ Ấn Độ, Trung Quốc và Nga, những quốc gia không bị ảnh hưởng bởi các diễn biến ở Trung Đông. Những sáng kiến ​​tiếp thị sẽ nhắm mục tiêu cụ thể vào các thị trường này và các khu vực châu Á khác, nơi mà sự gián đoạn du lịch ít nghiêm trọng hơn, đảm bảo rằng nhu cầu đối với Maldives vẫn bền vững”, ông Ghiyas nói.

Ngoài ra, Maldives cũng thu hút các hãng hàng không quốc tế tăng chuyến bay đến nước này, trong bối cảnh du khách tìm kiếm các lựa chọn thay thế đường bay quá cảnh ở Trung Đông. Các hãng hàng không của Thụy Sĩ, Ấn Độ, Nga... đều đã thông báo tăng tần suất khai thác đến thủ đô Malé. Maldives kỳ vọng khả năng tiếp cận hàng không đa dạng và cơ sở hạ tầng chuyên dụng cho máy bay tư nhân cho phép điểm đến này tiếp tục thu hút du khách ngay cả khi tình hình thế giới bất ổn.

Khách Việt chuyển hướng du lịch gần vì xung đột Trung Đông

VOV.VN - Theo phân tích của các công ty lữ hành, du khách Việt Nam đang chuyển hướng sang các điểm đến gần hơn tại Đông Nam Á, Đông Bắc Á... và tour nội địa, trong bối cảnh tuyến du lịch Trung Đông gần như đóng băng và giá vé máy bay đường dài tăng cao.

Nam Anh/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: xung đột Trung Đông máy bay riêng Maldives
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sự chuyển hướng của du khách Singapore giữa bất ổn Trung Đông
Sự chuyển hướng của du khách Singapore giữa bất ổn Trung Đông

VOV.VN - Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã gây tác động rộng khắp ngành du lịch toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về tâm lý của du khách, các tuyến bay dài hơn, giá vé máy bay cao hơn và kế hoạch kỳ nghỉ phải thay đổi.

Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông
Thái Lan gỡ khó cho ngành du lịch khi xung đột gia tăng tại Trung Đông

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang lên kế hoạch cho các biện pháp kích thích du lịch mới, nhằm giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành du lịch nước này.

Xung đột Trung Đông gây thiệt hại ra sao đối với du lịch toàn cầu?
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại ra sao đối với du lịch toàn cầu?

VOV.VN - Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) dự báo xung đột tại Trung Đông gây thiệt hại cho ngành du lịch và lữ hành toàn cầu hàng trăm triệu USD mỗi ngày về chi tiêu của du khách quốc tế, do sự gián đoạn các chuyến bay, suy giảm niềm tin của du khách và kết nối khu vực bị hạn chế.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực