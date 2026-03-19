Khách du lịch bằng máy bay riêng tăng mạnh ở Maldives

Tổng cộng 128 máy bay riêng đã hạ cánh xuống Maldives từ ngày 18/2 - 14/3/2026, tăng 166% so với cùng kỳ năm ngoái, theo cơ quan du lịch quốc gia Visit Maldives. Phần lớn các máy bay riêng này chở du khách cao cấp từ Trung Đông, cũng có du khách từ châu Á và châu Âu.

Cùng kỳ năm ngoái, Maldives ghi nhận trung bình 5 máy bay riêng hạ cánh mỗi ngày, với đỉnh điểm trong một ngày là 9 máy bay. Năm nay, số lượng chuyến bay đến trung bình đã tăng lên hơn 12 chuyến mỗi ngày, với kỷ lục 18 máy bay riêng hạ cánh tại Maldives chỉ riêng vào ngày 3/3.

Đại diện cơ quan Visit Maldives - ông Abdullah Ghiyas công nhận sự gia tăng lượng khách du lịch bằng máy bay riêng và doanh thu từ phân khúc khách du lịch này rất cao, nhưng về số lượng chỉ chiếm chưa đến 1% trong mục tiêu 2,5 triệu lượt khách đến Maldives trong năm nay.

Maldives đang chịu sự sụt giảm mạnh về khách du lịch, do nước này phụ thuộc nhiều vào các trung tâm trung chuyển hàng không ở Trung Đông. Hầu hết khách châu Âu đến Maldives qua các trung tâm trung chuyển ở Trung Đông như Dubai, Doha và Abu Dhabi. Hiện nay, gián đoạn hàng không và suy giảm niềm tin tại Trung Đông đã khiến nhiều người không còn sử dụng các điểm trung chuyển này; đồng thời kéo theo sự gia tăng nhu cầu hàng không tư nhân.

Để giảm thiểu tác động của xung đột Trung Đông đến ngành du lịch, cơ quan Visit Maldives đã kêu gọi một chiến dịch tiếp thị chung. “Chúng tôi đang tìm cách đa dạng hóa thị trường để tăng số lượng khách từ Ấn Độ, Trung Quốc và Nga, những quốc gia không bị ảnh hưởng bởi các diễn biến ở Trung Đông. Những sáng kiến ​​tiếp thị sẽ nhắm mục tiêu cụ thể vào các thị trường này và các khu vực châu Á khác, nơi mà sự gián đoạn du lịch ít nghiêm trọng hơn, đảm bảo rằng nhu cầu đối với Maldives vẫn bền vững”, ông Ghiyas nói.

Ngoài ra, Maldives cũng thu hút các hãng hàng không quốc tế tăng chuyến bay đến nước này, trong bối cảnh du khách tìm kiếm các lựa chọn thay thế đường bay quá cảnh ở Trung Đông. Các hãng hàng không của Thụy Sĩ, Ấn Độ, Nga... đều đã thông báo tăng tần suất khai thác đến thủ đô Malé. Maldives kỳ vọng khả năng tiếp cận hàng không đa dạng và cơ sở hạ tầng chuyên dụng cho máy bay tư nhân cho phép điểm đến này tiếp tục thu hút du khách ngay cả khi tình hình thế giới bất ổn.