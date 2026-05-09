Chính quyền Mỹ kháng cáo phán quyết của Toà án về mức thuế toàn cầu 10%

Thứ Bảy, 06:42, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã kháng cáo phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ liên quan tới mức thuế toàn cầu 10%, mở ra một cuộc chiến pháp lý mới về chính sách thương mại cứng rắn của Nhà Trắng.

Trước đó một ngày, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 2-1 cho rằng Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 không được thiết kế để xử lý tình trạng thâm hụt thương mại thông thường, trong đó Mỹ nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Theo tòa án, chính quyền của ông Trump đã viện dẫn không phù hợp điều luật này để áp mức thuế 10% đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu hồi tháng 2. Tuy nhiên, phán quyết hiện chỉ áp dụng đối với ba nguyên đơn đã khởi kiện, gồm hai doanh nghiệp nhỏ và bang Washington.

Dù vậy, quyết định của tòa vẫn được xem là một thất bại pháp lý đáng kể đối với nỗ lực áp thuế toàn cầu của ông Trump và diễn ra chỉ một tuần trước chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Mỹ, nơi căng thẳng thương mại nhiều khả năng sẽ là chủ đề trọng tâm trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

chinh quyen my khang cao phan quyet cua toa an ve muc thue toan cau 10 hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phán quyết cũng làm dấy lên nguy cơ về một cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan tới việc hoàn trả hàng tỷ USD tiền thuế đã thu từ các cơ chế thuế quan trước đó.

Ba tháng trước, Tòa án Tối cao Mỹ từng bác bỏ các mức thuế toàn cầu diện rộng mà ông Trump áp đặt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Sau thất bại đó, chính quyền Trump nhanh chóng chuyển sang sử dụng Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để triển khai mức thuế thay thế 10% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu và đe doạ có thể tăng lên 15%.

Các mức thuế này được coi là biện pháp tạm thời và dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 24/7 nếu Quốc hội Mỹ không gia hạn. Phát biểu với báo giới hôm 8/5, ông Trump chỉ trích phán quyết của tòa án thương mại và cho rằng quyết định này xuất phát từ “hai thẩm phán cánh tả cực đoan”.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết chính quyền tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong quá trình kháng cáo, dù trước đó Nhà Trắng cũng từng bày tỏ tự tin về các mức thuế đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ.

Dù liên tiếp đối mặt các thất bại pháp lý, chính quyền của ông Trump vẫn đang thúc đẩy các hướng đi khác nhằm duy trì chính sách bảo hộ thương mại. Washington hiện tiến hành ba cuộc điều tra riêng biệt theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, công cụ pháp lý cho phép Mỹ áp thuế để đối phó với các hành vi thương mại bị coi là không công bằng. Các cuộc điều tra này dự kiến hoàn tất vào tháng 7 và có thể mở đường cho các vòng áp thuế mới nhằm vào các đối tác thương mại lớn của Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
Tình báo Mỹ: Ông Mojtaba Khamenei trực tiếp chỉ đạo chiến lược tác chiến của Iran

VOV.VN - Tình báo Mỹ cho rằng lãnh đạo tối cao mới của Iran đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược tác chiến cùng các quan chức cấp cao của Tehran.

Mỹ hồi sinh oanh tạc cơ B-1B từ "nghĩa địa máy bay", tăng sức mạnh tấn công tầm xa

VOV.VN - Không quân Mỹ vừa đưa trở lại biên chế một máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer từng bị cho nghỉ hưu và lưu trữ tại "Boneyard" – khu bảo quản máy bay nổi tiếng nằm trong Căn cứ Không quân Davis-Monthan ở bang Arizona.

Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 8/5 xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua. 

