Tháo “nút thắt” Hormuz, Pakistan tổ chức cuộc gặp cấp cao 4 bên

Bộ Ngoại giao Pakistan hôm nay (28/3) thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao 4 nước sẽ gặp nhau trong 2 ngày tới (29-30/3) để tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu nhằm nỗ lực giảm leo thang căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng xác nhận, cuộc gặp tìm cách thiết lập một cơ chế giảm căng thẳng. Theo ông Hakan Fidan, việc bảo đảm an ninh cho các tuyến năng lượng và thương mại chiến lược là ưu tiên cấp thiết của thế giới. Do đó, sự tham gia vào tiến trình ngoại giao của phía Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích nhanh chóng vạch ra “các bước hành động cụ thể” để chấm dứt xung đột, tránh gây thêm thiệt hại cho khu vực và nền kinh tế toàn cầu.

"Nút thắt" eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp cấp cao tại Pakistan được quốc tế đặc biệt quan tâm, khi mới đây Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố, nếu nhận được sự đồng thuận từ Mỹ và Iran, nước này sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán “có ý nghĩa và mang tính quyết định” nhằm hướng tới giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã chia sẻ lại tuyên bố của Thủ tướng Pakistan như một tín hiệu hoan nghênh từ Washington.

Còn theo đánh giá của Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, một cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra tại Pakistan “rất sớm”, dù ông không tiết lộ thêm chi tiết.

Giới quan sát nhận định, cuộc gặp cấp cao của 4 nước có vai trò khá tích cực trong việc hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông, nếu thành công, sẽ tạo nền tảng cho một tiến trình đối thoại rộng lớn hơn, góp phần hạ nhiệt căng thẳng và ổn định khu vực.