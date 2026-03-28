Tháo “nút thắt” Hormuz, Pakistan tổ chức cuộc gặp cấp cao 4 bên

Thứ Bảy, 21:07, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Pakistan đăng cai tổ chức cuộc gặp 4 bên với phía Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, ở cấp độ Bộ trưởng Ngoại giao trong 2 ngày tới, để thúc đẩy các nỗ lực giảm căng thẳng ở Trung Đông, cho Mỹ, Israel với Iran.

Bộ Ngoại giao Pakistan hôm nay (28/3) thông báo, Bộ trưởng Ngoại giao 4 nước sẽ gặp nhau trong 2 ngày tới (29-30/3) để tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu nhằm nỗ lực giảm leo thang căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng xác nhận, cuộc gặp tìm cách thiết lập một cơ chế giảm căng thẳng. Theo ông Hakan Fidan, việc bảo đảm an ninh cho các tuyến năng lượng và thương mại chiến lược là ưu tiên cấp thiết của thế giới. Do đó, sự tham gia vào tiến trình ngoại giao của phía Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mục đích nhanh chóng vạch ra “các bước hành động cụ thể” để chấm dứt xung đột, tránh gây thêm thiệt hại cho khu vực và nền kinh tế toàn cầu.

thao nut that hormuz, pakistan to chuc cuoc gap cap cao 4 ben hinh anh 1
"Nút thắt" eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp cấp cao tại Pakistan được quốc tế đặc biệt quan tâm, khi mới đây Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố, nếu nhận được sự đồng thuận từ Mỹ và Iran, nước này sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán “có ý nghĩa và mang tính quyết định” nhằm hướng tới giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó đã chia sẻ lại tuyên bố của Thủ tướng Pakistan  như một tín hiệu hoan nghênh từ Washington.

Còn theo đánh giá của Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, một cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra tại Pakistan “rất sớm”, dù ông không tiết lộ thêm chi tiết.

Giới quan sát nhận định, cuộc gặp cấp cao của 4 nước có vai trò khá tích cực trong việc hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông, nếu thành công, sẽ tạo nền tảng cho một tiến trình đối thoại rộng lớn hơn, góp phần hạ nhiệt căng thẳng và ổn định khu vực.

dao_qeshm_iran.jpg

7 hòn đảo tạo thành “vành đai phòng thủ” của Iran ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Những hòn đảo này được ví như “tàu sân bay không thể bị đánh chìm” và việc vô hiệu hóa các vị trí quân sự của Iran tại đây được cho là điều kiện cần nếu Mỹ muốn đảm bảo an toàn cho tàu chiến tiến sâu vào Vịnh Ba Tư, đặc biệt trong kịch bản đổ bộ vào đảo Kharg.

 

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Pakistan eo biển Hormuz cuộc gặp cấp cao 4 bên Saudi Arabia Ai Cập Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực giảm căng thẳng ở Trung Đông xung đột ở trung đông
Tin liên quan

Mỹ thúc đẩy kế hoạch hậu chiến cho eo biển Hormuz

VOV.VN - Tại cuộc họp Ngoại trưởng G7 diễn ra hôm qua tại Pháp, Mỹ nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh đối với chiến dịch quân sự tại Iran, đồng thời thúc đẩy một kế hoạch hậu chiến cho eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Mỹ và các đồng minh tiếp tục bộc lộ rõ.

G7 nhất trí bảo vệ eo biển Hormuz sau khi xung đột Iran kết thúc
G7 nhất trí bảo vệ eo biển Hormuz sau khi xung đột Iran kết thúc

VOV.VN - Ngày 27/3, các ngoại trưởng G7 đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ được triển khai sau khi xung đột liên quan tới Iran chấm dứt. 

