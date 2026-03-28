G7 nhất trí bảo vệ eo biển Hormuz sau khi xung đột Iran kết thúc

Theo các nguồn tin ngoại giao, G7 khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và ổn định chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Nhóm này bày tỏ sẵn sàng tham gia một cơ chế hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, nơi chiếm tỷ trọng lớn trong lưu lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển.

Ưu tiên của Nhóm G7 vẫn là kêu gọi giảm leo thang, bảo vệ dân thường và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục ổn định. Ảnh: Reuters

Dù vậy, các nước G7 cho biết hiện chưa có ý định triển khai lực lượng trong bối cảnh giao tranh vẫn đang diễn ra. Giới chức nhấn mạnh rằng việc can dự quân sự khi tình hình chưa "hạ nhiệt" có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp và khiến cục diện khu vực thêm phức tạp. Trong giai đoạn hiện nay, ưu tiên của Nhóm G7 vẫn là kêu gọi giảm leo thang, bảo vệ dân thường và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục ổn định. Sau khi chiến sự kết thúc, một sứ mệnh an ninh hàng hải đa quốc gia có thể được thiết lập, với mục tiêu bảo đảm an toàn cho các tuyến vận tải chiến lược và hạn chế gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Giới phân tích nhận định, cách tiếp cận này phản ánh sự thận trọng của các nước G7: vừa thể hiện cam kết bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh năng lượng, vừa tránh bị cuốn sâu vào một cuộc xung đột quân sự phức tạp tại Trung Đông. Đồng thời, đây cũng có thể là bước đi nhằm chuẩn bị cho một khuôn khổ hợp tác an ninh hàng hải rộng hơn trong giai đoạn hậu xung đột.