Mỹ thúc đẩy kế hoạch hậu chiến cho eo biển Hormuz

Tuyên bố chung sau hội nghị kéo dài hai ngày nhấn mạnh yêu cầu giảm thiểu tác động của xung đột đối với dân thường, cơ sở hạ tầng thiết yếu và các đối tác khu vực, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết phải khôi phục quyền tự do hàng hải an toàn, không thu phí tại eo biển Hormuz.

Tàu chở hàng di chuyển trên Vịnh Arab hướng về eo biển Hormuz, ngày 15/3/2026. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng. Không có bất kỳ lý do nào biện minh cho việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường trong xung đột vũ trang, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao. Tuyên bố này đồng thời tái khẳng định yêu cầu cấp thiết phải khôi phục và bảo đảm lâu dài quyền tự do, an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz”.

Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump công khai chỉ trích các đồng minh NATO vì “không hành động” trước căng thẳng với Iran, khiến nỗ lực vận động ủng hộ của Mỹ gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio thể hiện cách tiếp cận mềm dẻo hơn khi nhấn mạnh vai trò hợp tác quốc tế trong giai đoạn hậu xung đột. Ông khẳng định Mỹ không yêu cầu các nước tham chiến, nhưng những quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc gián đoạn tuyến hàng hải Hormuz cần sẵn sàng hành động với sự hỗ trợ của Mỹ.

“Tôi đã trao đổi với các đồng minh rằng, ngay sau khi xung đột kết thúc và các mục tiêu được hoàn thành, một thách thức lớn sẽ là nguy cơ Iran thiết lập cơ chế thu phí tại eo biển Hormuz. Đây không chỉ là hành động bất hợp pháp mà còn không thể chấp nhận, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần sớm xây dựng một kế hoạch ứng phó. Mỹ sẵn sàng tham gia vào nỗ lực này, dù không nhất thiết giữ vai trò dẫn dắt”, ông Rubio cho biết.

Các đồng minh châu Âu vẫn duy trì lập trường thận trọng. Pháp khẳng định cuộc chiến tại Iran “không phải của châu Âu” và nhấn mạnh ngoại giao là con đường duy nhất để tái lập hòa bình. Anh ủng hộ giải pháp ngoại giao nhưng vẫn để ngỏ khả năng hỗ trợ phòng thủ, trong khi Đức cho biết sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi chiến sự kết thúc.

Bên cạnh đó, các nước G7 cũng bày tỏ lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm phân tán nguồn lực và sự chú ý của Mỹ đối với Ukraine. Đức nhấn mạnh không được suy giảm năng lực quốc phòng của Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ chưa điều chỉnh các cam kết quân sự hiện tại, song để ngỏ khả năng xem xét nếu cần thiết.