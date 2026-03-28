Mỹ thúc đẩy kế hoạch hậu chiến cho eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 17:57, 28/03/2026
VOV.VN - Tại cuộc họp Ngoại trưởng G7 diễn ra hôm qua tại Pháp, Mỹ nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh đối với chiến dịch quân sự tại Iran, đồng thời thúc đẩy một kế hoạch hậu chiến cho eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Mỹ và các đồng minh tiếp tục bộc lộ rõ.

Tuyên bố chung sau hội nghị kéo dài hai ngày nhấn mạnh yêu cầu giảm thiểu tác động của xung đột đối với dân thường, cơ sở hạ tầng thiết yếu và các đối tác khu vực, đồng thời tái khẳng định sự cần thiết phải khôi phục quyền tự do hàng hải an toàn, không thu phí tại eo biển Hormuz.

Tàu chở hàng di chuyển trên Vịnh Arab hướng về eo biển Hormuz, ngày 15/3/2026. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng. Không có bất kỳ lý do nào biện minh cho việc cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường trong xung đột vũ trang, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao. Tuyên bố này đồng thời tái khẳng định yêu cầu cấp thiết phải khôi phục và bảo đảm lâu dài quyền tự do, an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz”.

Cuộc họp diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump công khai chỉ trích các đồng minh NATO vì “không hành động” trước căng thẳng với Iran, khiến nỗ lực vận động ủng hộ của Mỹ gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio thể hiện cách tiếp cận mềm dẻo hơn khi nhấn mạnh vai trò hợp tác quốc tế trong giai đoạn hậu xung đột. Ông khẳng định Mỹ không yêu cầu các nước tham chiến, nhưng những quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc gián đoạn tuyến hàng hải Hormuz cần sẵn sàng hành động với sự hỗ trợ của Mỹ.

“Tôi đã trao đổi với các đồng minh rằng, ngay sau khi xung đột kết thúc và các mục tiêu được hoàn thành, một thách thức lớn sẽ là nguy cơ Iran thiết lập cơ chế thu phí tại eo biển Hormuz. Đây không chỉ là hành động bất hợp pháp mà còn không thể chấp nhận, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với kinh tế toàn cầu. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần sớm xây dựng một kế hoạch ứng phó. Mỹ sẵn sàng tham gia vào nỗ lực này, dù không nhất thiết giữ vai trò dẫn dắt”, ông Rubio cho biết.

Các đồng minh châu Âu vẫn duy trì lập trường thận trọng. Pháp khẳng định cuộc chiến tại Iran “không phải của châu Âu” và nhấn mạnh ngoại giao là con đường duy nhất để tái lập hòa bình. Anh ủng hộ giải pháp ngoại giao nhưng vẫn để ngỏ khả năng hỗ trợ phòng thủ, trong khi Đức cho biết sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi chiến sự kết thúc.

Bên cạnh đó, các nước G7 cũng bày tỏ lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm phân tán nguồn lực và sự chú ý của Mỹ đối với Ukraine. Đức nhấn mạnh không được suy giảm năng lực quốc phòng của Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ chưa điều chỉnh các cam kết quân sự hiện tại, song để ngỏ khả năng xem xét nếu cần thiết.

7 hòn đảo tạo thành “vành đai phòng thủ” của Iran ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Những hòn đảo này được ví như “tàu sân bay không thể bị đánh chìm” và việc vô hiệu hóa các vị trí quân sự của Iran tại đây được cho là điều kiện cần nếu Mỹ muốn đảm bảo an toàn cho tàu chiến tiến sâu vào Vịnh Ba Tư, đặc biệt trong kịch bản đổ bộ vào đảo Kharg.

Thu Hoài/VOV1
Tổng hợp
Tag: eo biển Hormuz G7 xung đột Trung Đông Donald Trump
Tin liên quan

Tổng thống Trump bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump"
Tổng thống Trump bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump"

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã gây chú ý khi bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump" trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh FII Priority Summit ở Miami Beach, bang Florida hôm 27/3

Tổng thống Trump bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump"

Tổng thống Trump bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump"

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã gây chú ý khi bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là “Eo biển Trump” trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh FII Priority Summit ở Miami Beach, bang Florida hôm 27/3

G7 nhất trí bảo vệ eo biển Hormuz sau khi xung đột Iran kết thúc
G7 nhất trí bảo vệ eo biển Hormuz sau khi xung đột Iran kết thúc

VOV.VN - Ngày 27/3, các ngoại trưởng G7 đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ được triển khai sau khi xung đột liên quan tới Iran chấm dứt. 

G7 nhất trí bảo vệ eo biển Hormuz sau khi xung đột Iran kết thúc

G7 nhất trí bảo vệ eo biển Hormuz sau khi xung đột Iran kết thúc

VOV.VN - Ngày 27/3, các ngoại trưởng G7 đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch này chỉ được triển khai sau khi xung đột liên quan tới Iran chấm dứt. 

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz
Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Dù tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhằm phản ứng với các hành động leo thang quân sự của Mỹ và Israel, Iran hôm 27/3 vẫn chấp nhận mở 1 lối đi an toàn cho các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo được lưu thông qua eo biển này.

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

Chiến sự Trung Đông: Iran cho phép hàng cứu trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Dù tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhằm phản ứng với các hành động leo thang quân sự của Mỹ và Israel, Iran hôm 27/3 vẫn chấp nhận mở 1 lối đi an toàn cho các tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo được lưu thông qua eo biển này.

